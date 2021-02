Gemeinderatssitzungen in Oftersheim bald als Videokonferenz?

Oftersheim.Auf der Tagesordnung der öffentlichen Gemeinderatssitzung an diesem Dienstag, 2. Februar, um 18 Uhr in der Kurpfalzhalle steht an erster Stelle die Änderung der Hauptsatzung und die Neufassung der Geschäftsordnung für dieses Gremium. Dabei geht es um die Möglichkeit, dass der Bürgermeister Sitzungen des Gemeinderats ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum in Form von Videokonferenzen einberufen kann. Die Voraussetzungen richten sich nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung.

Dort steht unter anderem, dass das Gremium nur in einer ordnungsgemäß einberufenen und geleiteten Sitzung beraten und beschließen darf. Die Mitglieder sind verpflichtet, an den Sitzungen teilzunehmen. Die Gemeindeordnung verlangt grundsätzlich Präsenzsitzungen. Außerhalb von Sitzungen kann im Wege der Offenlegung oder im schriftlichen oder elektronischen Verfahren nur dann entschieden werden, wenn es sich um „Gegenstände einfacher Art“ handelt (dies wurde seit Ausbruch der Pandemie auch schon mehrfach praktiziert; wir berichteten).

Nur in Notfällen formlos

In Notfällen kann zwar ohne Frist, formlos und nur unter Angabe der Tagesordnungspunkte und ohne öffentliche Bekanntmachung getagt werden; eine Abweichung von der persönlichen Anwesenheit der Räte lässt diese Regelung nicht zu. Mindestens einmal im Monat soll zu einer Sitzung einberufen werden.

Die Vorgaben der Gemeindeordnung sind mit der Corona-Pandemie aufgrund der neuen Hygieneregelungen und der geltenden Kontaktbeschränkungen nur schwer einzuhalten. Nichtsdestotrotz muss aber die Handlungsfähigkeit der kommunalen Verwaltung aufrechterhalten bleiben, heißt es in der Beschlussvorlage der Verwaltung. Aus diesem Grund hat der Landtag im vergangenen Jahr eine Änderung der Gemeindeordnung beschlossen.

Dies würde dem Rat die Möglichkeit bieten, über Gegenstände einfacher Art zukünftig auf drei alternativen Wegen abzustimmen: Präsenzsitzung, Videositzung und schriftliches beziehungsweise elektronisches Umlaufverfahren.

Die Festlegung der Alternative liegt beim Vorsitzenden des Gemeinderats. Diese soll in Abstimmung mit den Fraktionsvorsitzenden erfolgen. Für die Videositzung gilt wie bei der Präsenzsitzung die einfache Abstimmungsmehrheit. Öffentliche Tagesordnungspunkte, die in einer Videokonferenz verhandelt werden, sind zeitgleich in einem für die Öffentlichkeit zugänglichen Raum in Bild und Ton zu übertragen.

Vertrag und Mitglieder

Weiterhin steht auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung der öffentlich-rechtliche Vertrag über die Einrichtung des gemeinsamen Gutachterausschusses Bezirk Schwetzingen.

Schließlich geht es noch um die Bewilligung einer öffentlichen Ausschreibung für die Sanierung des Hauptkanals samt Nebenanschlüssen sowie die Erneuerung der Straßenoberfläche in der Mannheimer Straße im Abschnitt zwischen dem „Dietzengässel“ und „Am Biegen“ vor der Beschlussfassung über den Haushaltsplan. Die Kanaluntersuchungen im Zuge der Eigenkontrollverordnung haben ergeben, dass der Hauptkanal in der Mannheimer Straße im Abschnitt zwischen dem „Dietzengässel“ und „Am Biegen“ sanierungsbedürftig ist.

Weiterhin wird über den CDU-Antrag zur Beauftragung einer Organisationsuntersuchung mit Stellenbedarfsanalyse und umfassender Bewertung der Stellen der Kernverwaltung abgestimmt und über den Eilantrag der Grünenfraktion zur Reduzierung der Kostenstelle „Repräsentation, Partnerschaften“.

