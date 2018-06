Anzeige

Oftersheim.Das Gemeindefest „Rund um die Kirche“ der evangelischen Gemeinde steht unter dem Motto „Gemeinsam ist schöner als einsam“ und findet am Sonntag, 1. Juli, statt.

Der Überschrift Rechnung tragend beginnt der Festtag um 10 Uhr mit einem generationenübergreifenden Familiengottesdienst in der Kirche und führt im Anschluss in den Gemeindesaal und Park, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dort erwartet die kleinen Besucher ein heiteres Unterhaltungsprogramm, welches von den Kindergärten gestaltet wird. Zunächst lädt der Martin-Luther-Kindergarten zum Basteln von Friedenstauben ein, des Weiteren bietet der Peter-Gieser-Kindergarten das Herstellen von Schlüsselanhängern an und zum Abrunden des Programms führt im 20-Minuten-Takt der Fohlenweide-Kindergarten das Figurentheater „Die kleine Raupe Nimmersatt“ im Kellergeschoss des Gemeindehauses vor.