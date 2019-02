Genehmigungvon vier Dachgauben

Oftersheim.Dem Bauantrag über den Dachgeschossausbau und die Errichtung von vier Dachgauben auf dem Grundstück in der Beethovenstraße 33 hat der Gemeinderat einstimmig das städtebauliche Einvernehmen ausgesprochen. Damit verbunden ist die Anhebung der Firsthöhe um rund 1,50 Meter und die Anpassung der Dachneigung von 26 auf 38 Grad. Der einfache Bebauungsplan regelt keine Festsetzungen zur Gaubengestaltung.

Ortsbaumeister Ernst Meißner erläuterte mit einer Projektion an die Wand das Vorhaben und erklärte, dass das Wohngebäude giebelseitig zur Straße ausgerichtet sei, so dass Dachaufbauten weniger wahrgenommen würden als dies bei traufseitigen Gebäuden der Fall sei. Er wies in seinen Ausführungen auch darauf hin, dass bereits mehrere Wohngebäude in der unmittelbaren Nähe vergleichbar große Gauben aufweisen, so dass sich die vorliegende Planung in die nähere Umgebung einfüge.

Optisch kein drittes Geschoss

Die gewählte Anordnung der Gauben lasse optisch kein drittes Vollgeschoss entstehen, so dass städtebaulich der Maßnahme aus Sicht der Verwaltung zugestimmt werden könne.

Aufgrund der Änderung der Dachneigung wird die Firsthöhe um rund 1,50 Meter angehoben. Die Traufhöhe wird generell beibehalten und lediglich um die Dimensionierung der Wärmedämmung angepasst. az/zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.02.2019