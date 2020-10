Gerade jetzt sind Freunde wichtig

Oftersheim.Vor einigen Jahren schenkte mir jemand einen Deko-Aufsteller zum Geburtstag, auf dem steht „Life is better with friends“ – das Leben ist mit Freunden einfach besser. Als ich beim Auspacken die Worte las, konnte ich nur nicken: So ist es. Seitdem halte ich den Aufsteller in Ehren. Ich sehe ihn jeden Tag und denke immer noch: Ja, so ist es.

Für mich ist es eines der größten Geschenke im Leben, Freunde zu haben. Manche begleiten mich schon fast ein Leben lang, manche sind erst vor kürzerer Zeit hinzugekommen. Mit allen habe ich eine unterschiedliche Geschichte.

Viele von ihnen sehe ich regelmäßig, manche sehr selten und mit manchen telefoniere ich nur einige Male im Jahr. Manche könnte ich nachts anrufen (das sind nur sehr wenige) und manche wären sofort da, wenn ich sie wirklich brauche. Das alles ist ein Geschenk und ich bin unendlich dankbar, dass es mir zuteil geworden ist und immer wieder zuteil wird.

Ehrlich zueinander sein

Über Freunde und Freundschaften haben wir mit unseren neuen Konfis nachgedacht, die wir im Gottesdienst am Sonntag vorgestellt haben. Wir haben unsere Konfis schon vorher gefragt: Was macht Freundschaft aus? Und sie haben geantwortet: Dass man ehrlich zueinander ist. Dass man zueinandersteht und zueinanderhält. Gerade wenn es schwierig ist.

Wir haben ihnen die Geschichte von David und Jonathan erzählt, die im Alten Testament berichtet wird. Die beiden lernen sich kennen und sind fasziniert voneinander. Und die Freundschaft hört auch nicht auf, als Saul, Jonathans Vater, eifersüchtig auf David und dessen militärische Erfolge wird und David nach dem Leben trachtet. Jonathan steht zu seinem Freund und verhilft ihm zur Flucht. Die Freundschaft hat Bestand – auch wenn die beiden sich vielleicht nie wiedersehen werden – und auch wenn Jonathan sich den Zorn seines Vaters Saul zuzieht.

Was mich fasziniert: In dieser Geschichte wird gar nicht viel von Gott gesprochen – aber er ist dabei. Er behütet David auf seinem Weg, der ihn schließlich König werden lässt. Er gibt Jonathan die Kraft, seinen Freund loszulassen. Er ist Zeuge und Stütze der freundschaftlichen Zuneigung. Es gibt viele Bilder für Gott in der Bibel und in der Geschichte. Manchmal wird Gott auch unser „Freund“ genannt.

Ich finde das ein schönes Bild, weil sich darin so viel Zuneigung und Unterstützung ausdrückt. Freunde tragen einander nichts für immer nach. Sie unterstützen einander und helfen einander. Natürlich – das ist nur begrenzt auf Gott übertragbar, weil meine Beziehung zu Gott nicht wirklich symmetrisch ist. Aber Unterstützung, Hilfe immer wieder neu beginnen – das alles finde ich auch bei Gott. Und ich würde ihn vielleicht nicht ausschließlich „Freund“ nennen – aber ich finde schon: „Life is better with friends and with God!“

Freunde brauchen wir vor allem in schweren Zeiten. Eine schwere Zeit erleben wir im Moment wieder verstärkt. Mit der Ausrufung der höchsten Pandemie-Stufe in Baden-Württemberg wird sich das Leben wieder verengen und einschränken. Wir müssen auf Kontakte und Begegnungen verzichten, um die Kurve der Fallzahlen wieder abzuflachen.

Vorsichtiges Vorgehen

In unserer Kirchengemeinde sind wir sehr vorsichtig. Wir feiern weiter Gottesdienste. Auch unsere Konfis dürfen noch ins Gemeindehaus und der Kirchengemeinderat tagt noch. Die Konfis und der Kirchengemeinderat könnten das auch digital tun, das ist schon erprobt. Die Schule darf zu sehr wenigen Elternabenden und zur Hausaufgabenbetreuung das Haus noch nutzen. Kinder sind vermutlich keine Infektionstreiber.

Für alle anderen Gruppen und Kreise müssen wir unser Haus wieder schließen – in der Hoffnung, dass wir, zwar anders als gewohnt, aber doch Weihnachten feiern können, wenn die Fallzahlen es zulassen. Wieder müssen wir Verzicht üben, um dann das Wiedersehen umso unbeschwerter feiern zu können.

Ich wünsche Ihnen in dieser Woche, dass Sie immer dann, wenn Sie es brauchen, einen Freund oder eine Freundin an Ihrer Seite haben, die oder der Sie unterstützt, Sie ermutigt, Sie zum Lachen bringt, Ihnen hilft, Sie auch loslassen kann, wenn Sie Ihren eigenen Weg gehen müssen – und Ihnen genau das gibt, was Sie brauchen! zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 20.10.2020