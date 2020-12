Gerhard Flink wird Ehrenmitglied

Oftersheim.Zu den schönsten Aufgaben eines Vereinsvorsitzenden gehören sicherlich die Ehrungen langjähriger Mitglieder, heißt es in einer Pressemitteilung von Peter Pristl zum Jahresende. Auch beim Sängerbund Liederkranz haben die Würdigungen einen festen Platz im Terminkalender. Ausgezeichnet werden die Jubilare während des Familienabends, der in diesem Jahr jedoch ausfallen musste. Trotzdem sollen die verdienten Mitglieder nicht unerwähnt bleiben.

Alle Jubilare werden in einer Ehrungsmatinee zur gegebenen Zeit ihre Urkunden und Ehrennadeln überreicht bekommen. „Wir bedauern es sehr, dass wir unsere verdienten und treuen Mitglieder nicht zeitnah ehren können, aber die Umstände sind leider so, wie sie sind“, heißt es in einer Pressemitteilung des Sängerbunds Liederkranz.

Wie andere Gesangvereine steht auch der Sängerbund Liederkranz derzeit ohne Dirigenten da (wir berichteten) – nur eine der negativen Auswirkungen des Coronavirus auf den Verein, der die fehlenden Einnahmen aus den Veranstaltungen und Spenden sind weggebrochen.

Neuer Dirigent in Startlöchern

Zwar ist derzeit noch nicht absehbar, wann es wieder geregelte Chorproben geben wird. Aber immerhin steht ein neuer Dirigent bereits in den Startlöchern – und so blicken Peter Pristl und seine Sängerfreunde positiv in die Zukunft.

„Umso mehr freuen wir uns, dass unsere Mitglieder auch in dieser für uns alle schwierigen Zeit dem Verein die Treue halten und uns weiterhin unterstützen“, zeigt sich der Vorsitzende vorsichtig optimistisch für das bald beginnende neue Jahr. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 31.12.2020