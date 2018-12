Geschichten von Engeln und Sternen

Oftersheim.In Festtagsstimmung begrüßten die Vorstandsmitglieder des Frauenkreises ihre Gäste im weihnachtlich geschmückten Gemeindesaal. 80 Frauen kamen, um zusammen zu feiern, zu singen, zuzuhören und um bei Kaffee und Kuchen ihr Beisammensein zu genießen.

Der Flötenkreis brachte als erster seinen Adventsgruß zu Gehör. Doris Kerschgens ging darauf ein, dass man gerade in der heutigen Zeit im Advent das Licht Jesu ganz neu herbeisehnen, seine Botschaft vom Frieden und Gerechtigkeit in der Welt. „Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit“ war die gesungene Antwort der Frauen. Dabei wurden die Lichter an den Tischen angezündet.

Humor darf nicht fehlen

Gedichte mit Weihnachtswünschen der Vorstandsfrauen zündeten in Worten ein Licht nach dem anderen in den Herzen ihrer Gäste an. In Kurzgeschichten war von Engeln die Rede, die Kranke trösteten, vom Winterwald, der Erinnerungen an früher hervorrief und vom Stern über dem Stall, der den Hirten den rechten Weg wies. Aber auch der Humor kam nicht zu kurz: Die Weihnachtsmaus, die im Verborgenen vom Gebäck naschte, brachte die Frauen zum Schmunzeln, ebenso wie die Episode vom ungeduldigen Weihnachtsstollen.

Pfarrerin Esther Kraus zog den Blick auf die Weihnachtskrippen aus aller Welt, die auf Tischen in der Mitte aufgebaut waren: Jene aus Bananenblättern entführten die Betrachter nach Kenia und eine Holzkrippe aus Polen zeigte die dortige Handwerkkunst. „Weihnachten ist weltweit“, so Pfarrerin Kraus, „Gott sei Dank ist der Wunsch nach Liebe und Frieden überall auf der Welt in den Herzen der Menschen“. Die Weihnachtsbotschaft von Jesus habe eine wegweisende Bedeutung. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 19.12.2018