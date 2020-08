Gesucht ist unter anderem ein Zwerg

Oftersheim.Am Sommerferienprogramm der Gemeinde hat sich der Gartenbauverein in den vergangenen Jahren immer beteiligt. Doch aufgrund der Corona-Situation war es schwierig, das gewohnte Angebot aufrechtzuerhalten. Deshalb haben sich die Verantwortlichen eine spannende Alternative überlegt.

Unter dem Motto „Raus in die Natur“ möchte der Gartenbauverein den Kindern die Natur und die unmittelbare Umgebung mit Spaß und einem Quiz in den Ferien näherbringen. Eingeladen sind alle Mädchen und Jungen bis 14 Jahre, teilt der Verein mit. Drei Suchrunden werden gespielt und je Runde fünf Gewinner ermittelt. Die Reihenfolge richtet sich nach den meisten richtigen Lösungen, bei gleicher Anzahl entscheidet das Los. Einsendeschluss für die erste Runde (wir berichteten) war am Sonntag, 23. August. Ab sofort beginnt der zweite Teil. Und zu gewinnen gibt’s auch etwas.

Bei einem Besuch der Anlage im Oberen Wald findet man Besonderheiten einzelner Gärten, die an einem der fünf ausgeschilderten Wege der Anlage liegen.

Hier sind die Wege

Die Wegenamen sind Franzosenbuckel, Golfplatzweg, Waldweg, Obstbaumweg und Efeuweg. In der zweiten Runde, die ab sofort beginnt (Einsendeschluss ist 6. September), sind folgende Aufgaben zu lösen:

Franzosenbuckel: In welchem Garten lädt eine blaue Sitzbank zum Ausruhen ein, während ein Gartenzwerg vor dem Haus des „Christmann-Clans“ schon lange Zeit stehend seine Besitzer erfreut?

Golfplatzweg: Gesucht wird der Garten mit einer rot gestrichenen Eingangstür, an der auch eine kleine Glocke befestigt ist.

Efeuweg: Es gilt, den Garten zu entdecken, in dem zwar kein Haus steht, aber unter anderem Bananenpflanzen, Feigen, ein großer Schmetterlingsflieder (Sommerflieder) und Obstbäume gedeihen.

Obstbaumweg: Gesucht wird ein Garten, in dem im vorderen linken Bereich ein kleiner Teich für ein besonderes Mikroklima sorgt und auf der rechten Seite sogar ein Hotel für Wildbienen errichtet wurde.

Waldweg: In welchem Garten ist an einem Holzgestell für eine Trompetenblume eine größere Glocke befestigt, an deren Schnur auch noch ein Golfball entdeckt werden kann?

Nach dem Ende der Schulferien im September werden unter allen Einsendern außerdem zehn Sonderpreise verlost. zg

