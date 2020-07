Gesund als Tee oder Salat

Hallo Kinder! Als ich neulich durch den Wald getrottet bin, habe ich auch einen kleinen Abstecher auf eine Wiese unweit meines Fuchsbaus gemacht. Ich habe mal wieder vor mich hingeträumt und gar nicht gemerkt, wo ich hintrete. Und dann war ich plötzlich hellwach! Meine Vorderpfoten haben gebrannt wie Feuer. Ich bin in Brennnesseln getreten. Das war vielleicht ein fieser Schmerz, kann ich euch sagen! Ich bin nach Hause gehumpelt und wollte mich von meiner Mama trösten lassen. Doch die hat nur gelacht, als ich auf die blöden Pflanzen geschimpft habe. Und hat mir etwas erzählt, was ich erst einmal nicht glauben wollte. Ich dachte, jetzt veräppelt sie mich auch noch. Aus den Blättern der Brennnessel kann man auch Salat machen oder Tee aufbrühen. Als Beweis hat mir die Mama eine Tasse zu trinken gegeben. Na ja, vielleicht habe ich jetzt Vorurteile, weil die Biester mich so gepiesackt haben – aber gut geschmeckt hat’s nicht wirklich. Dafür sollen die Pflanzen aber sehr gesund sein. Sie soll zum Beispiel Asthma lindern können. Das ist ja jetzt wieder toll, finde ich. Ach ja: Brennen tun übrigens nur die Haare. Und die sollen die Pflanzen vor tierischen Feinden, die sie fressen wollen, schützen. Schlau, oder?

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 15.07.2020