Oftersheim.Die Schulsozialarbeiter Monique Oppel und Michael Tremmel der Theodor-Heuss-Schule haben für die Zeit, in der kein Präsenzunterricht stattfindet, eine tolle Aktion ins Leben gerufen. „Zwar sind wir zurzeit alle an anderen Orten – und doch möchten wir nun etwas mit euch gemeinsam machen“, ermuntern sie die Schüler zum Mitmachen.

Unter dem Motto „Getrennt – und doch zusammen“ sollen die Kinder entweder ein Foto oder ein selbst gemaltes Bild von sich an ihrem Schreibtisch zu Hause schicken. Außerdem wird nach weiteren kreativen Ideen zum „Thema Corona kriegt uns nicht klein!“ gesucht. Denkbar sind Videos, Gedichte und vieles andere mehr. Aus all diesen Bildern und Beiträgen wollen Monique Oppel und Michael Tremmel eine Collage für eine Rundmail und sogar für den Schulflur erstellen. „Aber das geht natürlich nur, wenn viele Leute mitmachen“, sagen sie und betonen: Die Bilder werden nicht in Facebook oder Instagram veröffentlicht.

Wer sich angesprochen fühlt, soll bis spätestens Sonntag, 31. Januar, ein Foto des Bildes an die E-Mail: schulsozialarbeit@thsoftersheim.de schicken – dafür braucht es das Einverständnis der Eltern. zg/az

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 16.01.2021