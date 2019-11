Gieser und Kerschgens sind seit 20 Jahren dabei

Oftersheim.Es ist ein Jahr voller Ehrungen für die Hardtgemeinde: Bei der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend zeichnete Bürgermeister-Stellvertreter Roland Seidel in Vertretung für den erkrankten Rathaus-Chef Jens Geiß die Ratsmitglieder Herbert Gieser (CDU) und Werner Kerschgens (SPD) aus. Sie bekamen für ihr langjähriges ehrenamtliches kommunalpolitisches Engagement – beide gehören seit 20 Jahren dem Gremium an, genauer gesagt seit dem 1. November 1999 – die Bürgerplakette in Gold der Gemeinde und die Ehrenstele beziehungsweise die Ehrennadel des Gemeindetages Baden-Württemberg.

Es gehöre zu den schönsten Aufgaben eines Bürgermeister-Stellvertreters, Ehrungen vorzunehmen, freute sich Seidel, der ja im vergangenen Jahr selbst mit der Ehrenbürgerwürde und dem Bundesverdienstkreuz für sein vielfältiges Engagement ausgezeichnet wurde.

„Wahlen gehören zu einer Demokratie – ebenso wie ehrenamtlich tätige Menschen, die Demokratie leben, die sich einbringen, die bereit sind mitzugestalten“, führte er aus und zitierte den ehemaligen Bundespräsidenten Johannes Rau: „Das ehrenamtliche Engagement ist und bleibt die Seele der Gesellschaft.“ Dies gelte für das gesamte gesellschaftliche Leben, für Vereine, für Kirchen, Gemeinden, insbesondere aber auch für die politische Basisarbeit in einer Gemeinde. Es gelte auch, dass man in keinem anderen Ehrenamt so im Fokus der Gemeinde und der Öffentlichkeit stehe wie als Gemeinderat. Daher gehöre es dazu, den Menschen gebührend Dank und Anerkennung auszusprechen, die viele Jahre Mitglied des Gremiums sind. „Herbert Gieser und Werner Kerschgens haben sich in diesem Sinne vorbildlich engagiert – ihre Leistung wurde durch mehrmalige Wiederwahl von den Wählern anerkannt und bestätigt“, lobte Seidel die beiden.

Projekte maßgeblich beeinflusst

Oftersheim habe in der Amtszeit der zwei Gemeinderäte eine sehr gute Entwicklung genommen, die die zu Ehrenden als Ratsmitglieder mit ihren Entscheidungen maßgeblich mit beeinflusst haben. „Ich spare mir jetzt, alle Projekte und Maßnahmen während Ihrer Amtszeit zu nennen, aber ein paar Beispiele sollen verdeutlichen, was alles passiert ist in unserer Gemeinde“, listete der Bürgermeister-Stellvertreter auf: die Baugebiete Nord-West, Am Biegen, Auf den Ketscher Weg und Stimplin/Obere Hardtlache; die Neugestaltung der Ortsmitte, die Umgestaltung des Bahnhaltepunktes inklusive Lärmschutzmaßnahmen, die Vermarktung und Weiterentwicklung des Gewerbeparks Hardtwald, die Generalsanierung der Karl-Frei-Sporthalle, des Rose-Saals, des Rathauses und verschiedener kommunaler Wohngebäude, die Errichtung des Kindergartens Sonnenblume und der Albert-Schweitzer-Kita, die Schaffung der Kinderkrippe in der Siemensstraße in Kooperation mit dem Postillion und die zukunfts- und bedarfsgerichtete Weiterentwicklung der bestehenden örtlichen Kindergärten, die Einführung der Hortbetreuung an der Friedrich-Ebert-Schule, der Ganztagesschule an der Theodor-Heuss-Schule sowie der Schulsozialarbeit und der Ausbau der bestehenden Kernzeit- und Ferienbetreuung an beiden Schulen, die die sukzessive Sanierung der örtlichen Schulen und der Kurpfalzhalle, damit sie den heutigen Anforderungen gerecht werden, die Verpachtung des Golfplatzgeländes, die Ansiedelung des Edeka-Marktes, des Drogeriemarktes Rossmann und des ASB-Pflegeheims, der Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Plankstadter Straße, die Planung und Umsetzung des Neubaus des Rettungszentrums für Feuerwehr und DRK – nicht zu vergessen, die zahlreichen Straßen- und Kanalmaßnahmen.

Doch Herbert Gieser und Werner Kerschgens haben sich nicht nur im Gemeinderat kommunalpolitisch betätigt – jeder hat auch in seiner Partei Aufgaben übernommen. Darüber hinaus sind die Genannten in der Kirche oder Vereinen, wie dem Bauernverband, im evangelischen Kirchengemeinderat oder beim Sängerbund Liederkranz engagiert. az

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.11.2019