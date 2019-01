Glaubenskurs zum Thema Islam

Schwetzingen/Oftersheim.Ein Glaubenskurs zum Thema „Christen und Muslime“ findet ab heute im evangelischen Gemeindehaus statt. Der Kurs wendet sich an Christen, die in den Dialog mit Muslimen eintreten und sich über den Islam kundig machen wollen. Er führt in zentrale Dialogthemen ein, indem Wesensmerkmale des islamischen Glaubens dargestellt und auf Inhalte des christlichen Glaubens bezogen werden. Dabei geht es immer auch um die Reflexion, Überprüfung und Entwicklung der je eigenen Haltung zum Islam und zu Muslimen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Termine sind der heutige Montag, 19 Uhr, jeweils Montag, 28. Januar, 11., 25. Februar, 18. März und 1. April, jeweils von 19 bis 21.30 Uhr. Die Leitung haben Pfarrerin Dr. Sibylle Rolf, Pfarrerin Cristina Blázquez und Gemeindediakonin Margit Rothe inne. Der Beitrag beträgt 25 Euro. Anmeldung unter Telefon 06202/54848 oder per E-Mail an oftersheim@kbz.ekiba.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 14.01.2019