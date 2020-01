Gleichmäßige Verteilung der Erstklässler

Oftersheim.Der Gemeinderat hat in der Januarsitzung beschlossen, dass die Satzung über die örtlichen Schulbezirksgrenzen für das Schuljahr 2020/2021 vorübergehend ausgesetzt wird (wir berichteten). Der Grund: Wegen eklatant unterschiedlicher Anmeldezahlen werden der Theodor-Heuss-Schule (THS) einige Erstklässler aus dem Bezirk der Friedrich-Ebert-Schule (FES) zugeteilt. So können beide Grundschulen gleichmäßiger ausgelastet werden. Davon ausgeschlossen sind die so genannten Kann-Kinder.

Die Gemeinde als Schulträger ist dazu verpflichtet, an beiden Schulen darauf zu achten, dass die Klassen nicht zu groß, aber auch nicht zu klein sind, heißt es in einer Pressemitteilung. Ohne diese Änderung wären in dem betreffenden Schuljahr der FES mehr als doppelt so viele Regel-Erstklässler (94) zuteilt worden als der THS (42).

Absprache mit den Rektorinnen

Die Gemeindeverwaltung hat in Absprache mit den beiden Rektorinnen Alexa Schäfer und Alexandra Brake sowie dem Staatlichen Schulamt Mannheim ein kleines Gebiet ausgewählt.

Hiervon betroffen sind folgende Straßen: Hilde-Domin-Straße, Willy-Brandt-Straße 1-9 / 2-44, Gustav-Heinemann-Straße, Ludwig-Erhard-Straße, Carl-Goerdeler-Straße, Reinhold-Frank-Straße, Lessingstraße 12-34, Konrad-Adenauer-Straße 1-19 / 2-26, Geschwister-Scholl-Straße und Gustav-Struve-Straße – alle liegen im Wohngebiet Nord-West.

Der Schulweg, teilt die Gemeinde mit, sei nur unwesentlich länger und gelte als sicher. Da die betroffenen Erstklässler nah beieinander wohnen, können leichter Laufgruppen gebildet werden.

In den nächsten Tagen werden alle Eltern ein Schreiben ihrer zuständigen Schule zur Einschulung erhalten. Für die betroffenen Erstklässler, die nach der Schulbezirksänderung im Schulbezirk der THS wohnen, aber ältere Geschwister haben, die bereits an der FES beschult werden, kann ein Antrag auf Schulbezirkswechsel gestellt werden. In diesem Fall müssen sich die Eltern mit der Schule in Verbindung setzen, von der sie angeschrieben wurden.

Im Schuljahr 2021/2022 tritt dann die Satzung in ihrer aktuellen Fassung wieder in Kraft. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 31.01.2020