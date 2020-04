Glückliche Autofahrer

Soziale Distanz ist das neue Zauberwort in Corona-Zeiten – doch nirgendwo erlebt man soziale Distanz weniger als in Bussen und Bahnen zu den Hauptverkehrszeiten. Dichtes Gedränge, den Atem des Nachbarn direkt im Gesicht: Was seit Jahrzehnten nur als unangenehm empfunden wurde, ist inzwischen ein Gesundheitsrisiko. Wobei es das eigentlich schon immer war. Denn auch wenn die Folgen meist nicht so gravierend sind, breiten sich grippale Infekte, die Influenza und andere Infektionskrankheiten vor allem über (zu) engen Kontakt zwischen Menschen aus. Bei einem neuen Virus, das noch kaum immune Fahrgäste zurückgelassen hat, schlägt die Ansteckung jetzt nur ungleich heftiger zu.

Den Verantwortlichen im ÖPNV kann man da nur begrenzt Vorwürfe machen: Natürlich wären mehr und somit leerere Busse sinnvoll. Aber das kostet eben. Und wenn es bislang schon kaum finanzierbar war, mehr Personal und Fahrzeuge einzusetzen, wird es das in den kommenden Jahren wegen der einsetzenden massiven Rezession wohl erst recht nicht sein. Die schwindelerregenden Summen, die derzeit weltweit hektisch in Notprogrammen und zur Pandemiebekämpfung ausgegeben werden, werden bald schon in privaten und öffentlichen Haushalten fehlen. Eine grundlegende Besserung beim ÖPNV rückt also in weite Ferne.

Es liegt aber ohnehin in der Natur der Sache, dass der öffentliche Personennahverkehr in Bezug auf Infektionskrankheiten problematisch ist: In Bussen und Bahnen, an Bahnhöfen und Haltestellen, aber auch in Flugzeugen und Zügen kommen viele Menschen auf engem Raum zusammen. Das ist der Unterschied zum Gang zu Fuß, zum Fahrrad – und zum Auto. Auch wenn der Tod des Individualverkehrs noch vor wenigen Wochen in manchen politischen und gesellschaftlichen Lagern mantrahaft wiederholt und bewusst vorangetrieben wurde: Derzeit sind wohl nicht wenige Autofahrer froh, nicht in einer überfüllten Linie 717 sitzen zu müssen.

Zurück bleiben die Menschen, die mangels Alternativen auf den Bus angewiesen sind. Um diese zu schützen, werden sich VRN und Landkreis mit ihren begrenzten Mitteln einiges einfallen lassen müssen.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 20.04.2020