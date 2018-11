Gospels und Musicalsongs

Oftersheim.Der Gospelchor „Da Capo“ veranstaltet am morgigen Sonntag um 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Kilian ein Konzert. Die Besucher dürfen sich auf vier- bis siebenstimmigen Chorgesang, Worship-Songs, Gospels, Pop-Songs sowie Lieder aus Filmen und Musicals freuen, teilt die Leiterin Daniela Weissmann mit.

Auf dem Programm stehen Titel wie „God will make a Way“, „Joshua fit the Battle of Jericho“, „Hallelujah“, „You raise me up“, „Sealed with a Kiss“, „Wonderful World“, „Nothing’s gonna change my Love for you“, „Music“ oder auch „California Dreamin’“.

Sie singen seit 23 Jahren

Der Chor „Da Capo“ besteht seit 1995 und ist der katholischen Kirchengemeinde St. Kilian angeschlossen. Zurzeit singen bei „Da Capo“ rund 40 Männer und Frauen zwischen 18 und 60 Jahren.

Der Eintritt zum Konzert in der St. Kilianskirche ist frei, Spenden sind willkommen. Ein weiteres Konzert findet am Sonntag, 18. November, 17 Uhr, in der katholischen Kirche St. Bartholomäus statt. az

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 10.11.2018