Gottesanbeterin auf gefährlicher Erkundungstour

Oftersheim.„Eine göttliche Begegnung“, schreibt uns unsere Leserin Maria Michel zu diesem Bild, habe sie auf einer Straße in der Nähe der Deponie Feilheck bei der Raststätte Hardtwald-West gehabt. Sie traf auf einem Spaziergang auf das Insekt des Jahres 2017, das sie im letzten Moment vor einem herannahenden Lastwagen gerettet hat.

Und das war auch eine wirklich gute Tat, denn die Gottesanbeterin ist die einzige heimische Fangschreckenart und in Deutschland sehr selten – sie steht auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Tierarten und ist streng geschützt. Auf dem tollen Bild, das Maria Michel gemacht hat, ist ganz deutlich zu erkennen, woher der grüne Sechsbeiner seinen Namen hat: Er winkelt seine Vorderbeine, die auch als Fangarme dienen, häufig an. Und das macht dann den Anschein, als würde er beten. Auch der wissenschaftliche Name „Mantis religiosa“ nimmt diese Interpretation der Körperhaltung auf.

Heimisch ist die Gottesanbeterin vor allem im Mittelmeerraum, in Deutschland in den warmen Regionen in Südbaden, aber auch im Saarland. Ob dieses Exemplar auf Entdeckungsreise nach neuen Lebensräumen ist, lässt sich schwer sagen. Allerdings sind die klimatischen Voraussetzungen in Nordbaden zum Wohlfühlen durchaus geeignet. az

