Oftersheim.„Was die Konfirmanden können, können wir auch“, sagten sich die Kirchenältesten der evangelischen Gemeinde bei ihrer Rüste beim Anblick der großen, bunten Konfi-Bilder an der Wand des Gemeindehauses. Sie legten sich dazu einen schwarzen Karton bereit, nahmen Zuckerkreide in die Hand und machten sich ans Werk, ihre Vision von Kirche zu malen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Beeindruckende Bilder kamen heraus: Mal ging es um den Weg in die Zukunft, mal um offene Augen für den Nächsten, mal um den Geist Gottes, der überall weht, dann um die Kirche als ein Teil der Gesellschaft, der seine eigenen Aufgaben hat, dann um ein offenes Haus, bunt und hell, einladend für jeden. Und inspiriert von ihren Werken setzten sich die Kirchenältesten in Gruppen zusammen, um Wege zu finden, ihre Visionen orientiert an den Visitationszielen Wirklichkeit werden zu lassen. Ein Ziel werden Familiengottesdienste im Neubaugebiet und Gottesdienste in anderer Form freitags abends sein, dann die Umsetzung der Ziele des Grünen Gockels und schließlich besondere Aktionen für die Jugendlichen.

Hintergrund Einmal im Jahr zieht sich der Ältestenkreis einer Gemeinde für gewöhnlich zu einer sogenannten Rüste zurück. Sie kann einen Tag oder ein ganzes Wochenende dauern. Dort werden aktuelle Themen intensiv besprochen und geschaut, was alles in den kommenden Monaten ansteht. grö

Bald soll es losgehen, darin waren sich alle einig. Noch 2018 sollen neue Wege erprobt werden, damit die Kirche zu den Menschen kommt und lebendig und fröhlich vom Evangelium erzählt. zg