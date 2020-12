Gottesdienste in der Kirche abgesagt

Oftersheim.Sie hätten ein Lichtblick in diesen eher dunklen Zeiten für alle Gläubigen bedeutet: Gottesdienste und Andachten über die Weihnachtsfeiertage. Doch aufgrund der Pandemie-Situation, die immer prekärer wird, sieht sich auch die evangelische Kirchengemeinde in Oftersheim gezwungen, diese Veranstaltungen schweren Herzens abzusagen, teilte Pfarrer Tobias Habicht mit.

„Diese Entscheidung gilt ab sofort und bis mindestens bis zum 10. Januar kommenden Jahres. Somit gibt es schon am kommenden Sonntag keinen Gottesdienst mehr in der Christuskirche und auch die Andachten unter der Woche, die wir bisher anbieten könnten, können nun nicht mehr stattfinden. Die umliegenden Gemeinden haben sich zu diesem schmerzlichen Schritt ebenfalls entschlossen“, bedauert er, sieht jedoch die Notwendigkeit.

Alternativen in Vorbereitung

Aber es wird Alternativen geben, kündigte Pfarrer Habicht an. Man stehe mit den Kollegen in anderen Kommunen in engem Kontakt und tausche sich aus. „Wir werden dann rechtzeitig die Ergebnisse bekanntgeben“, kündigte er an.

Beispielsweise sei an einen digitalen Zoom-Gottesdienst an Heiligabend gedacht, sozusagen ein Gottesdienst, der ins Wohnzimmer kommt. Und auch kleine Tütchen für die Kindergottesdienst-Kinder seien Vorbereitung. Ebenso werde für das Friedenslicht eine Lösung gefunden.

Unsere Zeitung wird darüber berichten, sobald wir konkrete Informationen vorliegen haben. az

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.12.2020