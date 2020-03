Grimme-Preis für „Eden“ als Miniserie

Der Schwetzinger Komparse Gert Häusler mit Filmhund Anneke. Im Hintergrund sind die Wohnmobile für die Haupt-darsteller zu sehen. © Häusler

Oftersheim.Die deutsch-französische Miniserie „Eden“, die im Jahr 2018 unter anderem in Oftersheim gedreht wurde, erhält den Grimme-Preis Spezial in der Kategorie „Fiktion“ für das Konzept einer europäischen Erzählung, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Im Zentrum der Serie, die in Griechenland, Frankreich und Deutschland spielt, steht die Flüchtlingsthematik.

In Oftersheim angesiedelt ist die Episode einer deutschen Familie, die einen jungen Migranten aufnimmt. „Eden“ ist eine Gemeinschaftsproduktion von Lupa Film, Atlantique Productions und Port Au Prince in Kooperation mit dem SWR und Arte. Darsteller sind unter anderem Juliane Köhler, Wolfram Koch und Sylvie Testud.

An Dokumentarfilm beteiligt

Alle Grimme-Preisträger wurden in Essen bekannt gegeben. Ausgezeichnet wurden Constantin Lieb (Buch), Dominik Moll (Buch/Regie), Felix von Boehm und Jan Krüger (Produktion). Außerdem war der Sender als Koproduktionspartner am Dokumentarfilm „Wie ‚Holocaust‘ ins Fernsehen kam“ (WDR/NDR/SWR) von Alice Agneskirchner (Buch und Regie) beteiligt, der in der Kategorie „Information & Kultur“ eine Auszeichnung erhielt.

Die Dreharbeiten in der Hardtgemeinde fanden im Mai 2018 in der Beethovenstraße 41 statt, das Haus stand damals leer und wurde von einem so genannten Location-Scout entdeckt. Mehr als fünf Wochen dauerten die Vorarbeiten für den Dreh: Drehort-Einrichter, Szenenbildner mit der kompletten Ausstattung für das zwei Etagen umfassende Wohnhaus – von den Möbeln bis zur aufgeschlagenen Zeitung – mussten angeliefert werden. Etwa 40 bis 50 Menschen des internationalen Teams waren im und um das Haus unterwegs, sorgen mit großen Scheinwerfern für „Sonne“ und achten in den Innenräumen auf absolute Ruhe und darauf, dass Make-up und Requisiten sitzen. zg

