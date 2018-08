Große Party für Gold-Malaika

Anzeige

Oftersheim.Dass die Oftersheimer stolz sind auf „ihre“ Malaika, haben sie schon in der Vergangenheit bewiesen. Unvergessen ist beispielsweise das Public Viewing vor zwei Jahren im Bürgersaal – den Bürgermeister Jens Geiß für diesen Zweck nachts um 2 Uhr öffnen ließ – als Mihambo bei den Olympischen Spielen in Rio mit ihrer persönlichen Bestleistung im Weitsprung-Wettbewerb am Ende auf einen hervorragenden vierten Platz kam.

Dass die Euphorie nach dem Europameistertitel am Samstag in Berlin kaum noch Grenzen kennt, ist klar. Zahlreiche Gratulationen von Oftersheimer Mitbürgern an die erfolgreiche Leichtathletin über die sozialen Medien zeugen davon. Und auch der Bürgermeister kündigte an, dass da wohl ein neuer Eintrags ins Goldene Buch fällig wird.

Alle dürfen mitfeiern

Doch damit nicht genug: Die Gemeinde lässt es für ihre derzeit wohl bekannteste Tochter so richtig krachen: Am morgigen Mittwoch gibt es einen großen öffentlichen Empfang für Weitsprung-Europameisterin Malaika Mihambo, die den Titel und die Goldmedaille am Samstagabend mit 6,75 Metern im Berliner Olympiastadion holte – damit auch alle „ihre“ Malaika feiern können.