Großer Empfang für Malaika Mihambo

Oftersheim.Die Gemeindeverwaltung und der TSV 1895 laden zu einem Empfang für die frischgebackene Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo am Sonntag, 10. November, 18 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr) in die Kurpfalzhalle ein.

Bei dem Empfang werden unter anderem der Präsident des Badischen Leichtathletikverbandes, Philipp Krämer, sowie die Geschäftsführerin der Sportregion Rhein-Neckar, Stephanie Wirth, erwartet. Der TSV gibt Bürgern, die Fragen an Malaika Mihambo haben, die Möglichkeit, diese vorab einzureichen. Sie können an malaika-empfang@tsv-oftersheim.de gesendet werden. Am Abend des Empfangs werden die Fragen dann öffentlich gestellt. zg

