Großes Lob für fairen Preis

Wenn Schlüsseldienste in die Schlagzeilen geraten, ist das meistens nicht sehr schmeichelhaft für die Firmen. Erst vor wenigen Tagen berichtete diese Zeitung über ein schwarzes Schaf dieser Branche aus Mannheim: Eine Studentin musste 900 Euro fürs Aufsperren bezahlen. Und dieser Bericht veranlasste unsere Leserin Lilo Walter, Kontakt mit uns aufzunehmen – um uns ihre positiven Erfahrungen mit einem ehrlichen und fairen Dienstleister zu schildern.

„Ich bin eine Nachteule“, erzählte die Dame, „und deshalb bin ich am späten Samstagabend noch mal raus in die Garage, weil ich eine Tüte meines Großeinkaufs vergessen hatte.“ Seit Jahrzehnten verfüge die Haustür über ein Schnappschloss, das sie auch dieses Mal habe einrasten lassen – aber in jener verhängnisvollen Nacht steckte der Schlüssel von innen. Und damit wurde der Mechanismus unwirksam. „Ich hatte kein Telefon und kein Geld bei mir. Lediglich der Wohnwagen in der Garage stand offen. Da konnte ich zum Glück übernachten“, berichtete Lilo Walter.

Am Morgen darauf, einem Sonntag, ging sie dann zu ihren Nachbarn und fragte um Rat. Die gaben ihr den Tipp, sie solle sich an die Firma Wrobel aus Altlußheim wenden. „Stellen Sie sich vor“, war die Dame positiv überrascht, „die haben gleich einen Festpreis von nur 80 Euro vereinbart, inklusive Anfahrt.“

Auf ihre Nachfrage hat die Firma dann ein Schloss empfohlen, mit dem das nicht mehr passieren kann – und auch für diese Dienstleistung sei der Preis absolut angemessen gewesen.

Es gibt also nicht nur schwarze Schafe in der Branche.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 25.08.2018