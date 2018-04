Anzeige

Oftersheim.Die Familienfreizeit der Böhmerwäldler führte die Gruppe einmal mehr ins Dreiländereck im Bayerischen Wald. Die Fahrt ging zum Haus der Böhmerwälder in Lackenhäuser am Fuße des Dreisesselberges. Hier angekommen, machten sich die Teilnehmer auf zu einer kleinen Feierstunde zum Mahnmal der Böhmerwälder.

Der folgende Tag stand ganz im Zeichen eines Besuchs in der Stadt Linz. Linz war vor einigen Jahren Kulturhauptstadt Europas und ist die Landeshauptstadt von Oberösterreich. An der Donau gelegen, befindet sich Linz etwa auf halbem Weg zwischen Salzburg und Wien. Der Hauptplatz wird von barocken Gebäuden gesäumt, darunter auch das Alte Rathaus und der Alte Dom. Die Gruppe besichtigte die Stadt und ihre zahlreichen Kirchen.

Größtes Gotteshaus in Österreich

Ein Höhepunkt unter den Sehenswürdigkeiten ist der Mariä-Empfängnis-Dom, der vom Fassungsvermögen her die größte, aber nicht die höchste Kirche Österreichs ist. Die ursprünglich geplante Höhe wurde laut einer verbreiteten, aber unbelegten Legende deshalb nicht bewilligt, da in Österreich-Ungarn kein Gebäude höher sein durfte als der Südturm des Stephansdomes in Wien. Besonders bemerkenswert sind die Gemäldefenster.