Anzeige

Oftersheim.Die Behinderten- und Rehasportgruppe (BSG) ist solide aufgestellt, lautete das Fazit in der Jahreshauptversammlung. Der Vorsitzende Roland Seidel erinnerte in seinem Jahresbericht an die Aktivitäten des vergangenen Jahres. „Zu Sorgenfalten“, meinte der Vorsitzende augenzwinkernd, „gaben leider mitunter die Männer Anlass.“ Er monierte, dass die Disziplin „Bankdrücken“ ihren Zweck verfehle, wenn man zu oft darauf sitze.

Schriftführer Günter Wißmann gab zu Protokoll, dass die Mitgliederzahl rückläufig sei. Aufgrund geänderter Bezuschussungskriterien der Sportverbände kam es zu einem kleinen Minus im Kassenbestand. „Dennoch können wir bedenkenlos in die Zukunft schauen“ stellte Schatzmeister Günter Rackow fest.

Die Geehrten und Neuwahlen Zum Ehrenmitglied wurde Günter Rackow ernannt. 20 Jahre Mitglied sind Waltraud Dybowski, Gerda Hecht, Brigitte Reiß, Ingrid Schuhmacher und Fritz Keller. Zehn Jahre dabei sind Waltraut Anton und Luise Löhr. Stellvertretende Vorsitzende: Maria Michel; Schatzmeisterin: Gerda Franz; Kassenprüfer: Brigitte Göttl und Günter Rackow; Beisitzer: Margot Hillengaß und Helmut Schopf. rie

Die Revisoren testierten eine tadellose Kassenführung. So war die von Werner Lindwurm beantragte Entlastung der Vorstandschaft eine reine Formsache. Problemlos auch die Neuwahlen.