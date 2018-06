Gutes Gespür für Wünsche der Kunden

Anzeige

Dass Ingrid Lindner in gut einem Monat aufhört, liegt nicht am mangelnden Umsatz. Der stagniert seit einigen Jahren – für die kränkelnde Branche mit ständig neuen Hiobsbotschaften über Umsatzeinbrüche ein riesiger Erfolg. Und das, obwohl der E-Book-Anteil, der Lichtblick bei den Verkaufszahlen im Buchhandel, bei ihr noch gering ist.

„Aber ich bin jetzt 65 Jahre und möchte gerne noch einige Zeit mit meiner Familie zusammen genießen, vor allem will ich aber mal wieder reisen.“ Denn Urlaube – länger als eine Woche – waren für die Geschäftsfrau nicht mehr drin, seit sie die „Buchecke“ alleine führt.

Die Idee eines eigenen Ladens verwirklichte sie zunächst gemeinsam mit ihrer guten Freundin Rosi Eberle. Die beiden haben sich über den Krabbelkreis ihrer Kinder kennengelernt. „Wir haben uns mit den anderen Müttern regelmäßig getroffen und viele haben davon geträumt, irgendwann ein eigenes Geschäft zu eröffnen, noch mal was ganz anderes zu machen.“

Auch die Mama von zwei mittlerweile erwachsenen Söhnen stellte diese Überlegungen an. „Als mein Mann ein paar Monate in China arbeitete, bin ich mit den damals noch kleinen Kindern mitgegangen. Ich war drei Jahre ausschließlich Hausfrau und Mutter.“

Vom Traum zur Realität

Doch dann haben Ingrid Lindner und Rosi Eberle ihren Wunsch in die Tat umgesetzt. „Das war eher ein Zufall als ein langfristiger Plan“, erinnert sie sich. „Eines Tages kam Rosi zu mir. Sie hatte erfahren, dass Hermann Müller Mieter für sein Juweliergeschäft in der Mannheimer Straße 84 suchte. Da hatten wir dann schon mal die Räume.“ Und weil die beiden Frauen Büchernarren waren und sind, stand auch schnell fest, dass sie fortan Bücher verkaufen wollten. Zugute kam den beiden zum einen, dass Ingrid Lindner gelernte Bankkauffrau ist und Rosi Eberle beruflich auch immer im kaufmännischen Bereich tätig war, so dass die finanzielle Planung auf soliden Füßen stand.

Und zum anderen, dass sie immer den richtigen Riecher für die Bedürfnisse ihrer Kunden hatten, wie ein Auszug aus der Eröffnungsrede beweist, die Rosi Eberle im September 1998 gehalten hat: „Unser Konzept heißt Kundendienst, ein breitgefächertes Angebot vom Bilderbuch bis zum Großdruck für ältere Menschen. „Wir können uns eine intensive Zusammenarbeit mit Frau Hörstel von der Gemeindebücherei vorstellen von gemeinsam organisierten Lesungen mit passendem Büchertisch bis zum Verkauf von Eintrittskarten für Veranstaltungen. Natürlich erhoffen wir uns die Unterstützung der Gemeinde in der Form, dass die Bücher für die Schulen und die Bücherei sowie die Buchgeschenke über uns bestellt werden.“

Nach fünf Jahren stieg die Geschäftspartnerin aus. „Wir waren ein gutes Team und haben uns gegenseitig ergänzt, aber Rosi wollte ganz zurück in ihren Beruf.“ Auch wenn sie keine Geschäftspartner mehr sind – die Freundschaft ist geblieben, betont Ingrid Lindner.

Umzug in lichtdurchflutete Räume

Zum zehnjährigen Bestehen erfolgte dann der Umzug in die Mannheimer Straße 113, wo die „Buchecke“ noch heute zu finden ist. „Ich habe mir das lange überlegt. Aber es war die richtige Entscheidung. Die lichtdurchfluteten Räume mit den großen Fensterfronten sind schon ein Traum“, schwärmt sie.

Grund für den Geschäftserfolg ist mit Sicherheit auch die Einstellung der Inhaberin: „Mir ging es nicht nur um den Verkauf, sondern auch um die Vermittlung von geistigem Gut. Und mir waren die Kontakte zu Menschen schon immer wichtig. Ich war ja früher in der katholischen Jugendarbeit engagiert.“ Viel Wert hat sie immer auch auf eine gut sortierte Kinderbuchabteilung gelegt.

Neben täglichen Gesprächen mir ihren Kunden zählen vor allem die Lesungen in Kooperation mit der Gemeindebücherei zu den Momenten ihres Berufslebens, die sie nicht missen möchte, aber auch die Begegnungen mit Schriftstellern wie Rufus Beck, Wolfgang Burger oder dem mittlerweile verstorbenen Carlo Schäfer.

Doch bald fängt ein neuer Lebensabschnitt an, auf den sich Ingrid Lindner schon freut: „Mein letzter längerer Urlaub liegt schon über 15 Jahre zurück – drei Wochen Portugal mit der Familie.“ Das soll sich jetzt ändern. Ziele sind „Gegenden, die nördlich von unserer Region liegen“. Sie denkt an die Mecklenburgische Seenplatte, an die Ostseeküste, aber auch an Schweden. „Und dann sehen wir weiter“, meint sie lachend.

Vorher stehen noch viele Abschiede von Stammkunden bevor – für beide Seiten sicher schmerzhaft. „Ich bekomme von meinen Stammkunden schon die ersten Blumensträuße“, sagt die 65-Jährige, und dass es leid tue für die oft älteren Menschen, „für die war ich oft Ansprechpartnerin. Neulich meinte eine Kundin: ,Was soll ich nur ohne Sie machen?’ oder ,Sie haben mir immer die richtige Lektüre empfohlen.’ Das zu hören tut schon gut.“

Auch an anderen Kleinigkeiten wird ihr das nahende Ende deutlich. „Heute Morgen hätte ich fast geheult, da habe ich bei der Gemeinde mein Gewerbe abgemeldet. Das ist zwar eigentlich nur ein technischer Vorgang, aber es macht die Situation bewusst.“ Das 20-jährige Bestehen der „Buchecke“ wollte Ingrid Lindner nicht mehr feiern. „Das hätte mir weh getan.“

Sie hat sich entschlossen, Anfang August aufzuhören. „So kann ich die Schulbuchbestellungen noch erledigen. Vor allem aber bin ich es den Kunden schuldig, dass sie Zeit zum Stöbern haben, ihre Urlaubslektüre in Ruhe aussuchen und ihre Gutscheine einlösen können.“ Vielleicht fällt die Wahl des eine oder anderen dann ja auf Ingrid Lindners Lieblingsbücher: Laetitia Colombanis Roman „Der Zopf“ und „Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert“ von Joël Dicker.

Visionen haben sich erfüllt

Das Fazit der Quereinsteigerin nach fast 20 Jahren „Buchecke“: „Es freut mich, wenn ich auf mein erfolgreiches Berufsleben zurückblicke, dass sich die Visionen, die Rosi und ich am Anfang hatten, erfüllt haben und dass die Kunden und ich mit mir und meinem Geschäft zufrieden sind.“ Aber das Ende nach 20 Jahren sei schon schade: Die ,Buchecke’ ist mein Baby. Es hat Spaß gemacht, in Oftersheim zu arbeiten“, meint Ingrid Lindner wehmütig.

Doch die Schließung des Buchladens bedeutet auch für die Gemeinde wieder eine Lücke mehr im Geschäftsleben.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 29.06.2018