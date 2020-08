Oftersheim.Im Gottesdienst am Sonntag hat uns der Prophet Jeremia beschäftigt. Mit 23 Jahren ist er in einer politisch schwierigen Zeit von Gott berufen worden. Sein Land drohte zwischen den Großmächten zerrieben zu werden, die Menschen verloren den Mut und den Glauben und boten sich den Nachbarstaaten als Bündnispartner an. Jeremia mahnt und wirbt um Gottvertrauen und steht dafür auch mit seinem Leben ein.

Die Menschen danken es ihm nicht, im Gegenteil: Er wird angefeindet. Das Jeremia-Buch gibt ein Zeugnis von seiner Not und Verzweiflung. Bei seiner Berufung möchte er noch ausweichen, aber er geht doch seinen Weg. Und Gott gibt ihm die Zusage: Wohin du auch gehst und was auch geschieht: Ich bin mit dir. Und ich helfe dir.

Jeremias Zeit ist lange vergangen. Die politischen Verhältnisse haben sich geändert. Aber immer noch kenne ich die Tendenz, ausweichen zu wollen. Manches ist mir zu viel, zu groß, zu schwer, und ich möchte nicht alles tragen, was das Leben mir auflädt. Oder ist es Gott?

Zusage für Jeremia gibt Mut

Die Zusage, die Jeremia bekommen hat, gibt mir neuen Mut: Hab keine Angst, du bist nicht allein, ich helfe dir. In diesen Corona-Zeiten und mit manchen anderen Dingen, die mit Corona gar nicht unbedingt zu tun haben müssen, sondern einfach nur Lasten sind, die das Leben uns mitgibt, diese Zusage hören: Was auch immer geschieht, du bist nicht allein, ich bin mit dir und gebe dir Kraft, dein Leben zu leben. Du brauchst nicht auszuweichen – mit dieser Zusage kann ich getrost weitergehen.

Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt: „Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen.“ Das glaube ich auch – dass Gott uns in jeder Notlage hilft und uns so viel Kraft gibt, dass wir sie ertragen und gestalten können.

Manchmal braucht Gott auch menschliche Hilfe in Notlagen. In Corona-Zeiten habe ich schon viel Hilfsbereitschaft und Solidarität gespürt und gesehen. Das tut gut und ich hoffe sehr, dass wir uns das erhalten können, auch in den kommenden Monaten – und auch als Gegenbild zu egoistischem Leichtsinn und Corona-Leugnern.

In den vergangenen Tagen haben mich die Bilder aus Beirut bewegt und erschüttert. In dieser Notlage brauchen die Menschen unbedingt Hilfe. Viele helfen einander und viele sind auf Unterstützung angewiesen. Wenn Sie helfen möchten, finden Sie eine gute Möglichkeit zum Beispiel über das Gustav-Adolf-Werk: www.gustav-adolf-werk.de/spendenaufruf.html

Kraft für den eigenen Weg

Nun wünsche ich Ihnen, dass Sie in dieser Woche Kraft und Mut finden, Ihren ganz eigenen Weg zu gehen – so wie Jeremia. Und dass Sie sich auf Ihrem Weg an jedem Tag begleitet fühlen. Niemand von uns ist allein. Herzliche Grüßen aus dem Pfarramt, auch von den urlaubenden Sophia Leppert und Tobias Habicht.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 11.08.2020