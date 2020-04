Häkchen gesetzt und weggeklickt

Das Sprichwort „Von der Wiege bis zur Bahre – Formulare, Formulare“ über deutsche Bürokratie gilt selbstverständlich auch in Corona-Zeiten, selbst wenn es derzeit fast schon makaber wirken mag. So ist das Ausfüllen des Nothilfe-Antrags für Kleinunternehmen und Soloselbstständige trotz aller gegenteiliger Versprechen kein leichter Akt: Auf sieben Seiten müssen bei baden-württembergischen Antragstellern allerlei Details versichert und beschrieben werden. Behördliche Formulierungen bleiben mitunter uneindeutig, was Betroffene verunsichert. Und die Beantragung des Kurzarbeitergeldes stellt selbst gestandene Personalabteilungen durchaus vor Herausforderungen. Natürlich haben die Formalien ihren Sinn und Zweck: Sie sollen sicherstellen, dass Gelder nur in den beabsichtigten Fällen fließen und schwarze Schafe nach Möglichkeit abgehalten werden. Gleichzeitig haben viele Betroffene in Krisenzeiten sicherlich Wichtigeres zu tun, als eine Jura-Schulung samt Behördensprech-Aufbaukurs zu durchlaufen.

Ohne Frage kurios wird es, wenn geltende Vorgaben selbst einen gut gemeinten Schreibwettbewerb für Kinder erschweren. Zu gewinnen gibt es Lese-Gutscheine, veröffentlicht werden kurze Geschichten von Heranwachsenden. Das muss nach deutschem und EU-Recht natürlich juristisch abgesichert sein. In sieben Paragrafen mit jeweils bis zu zehn umfangreichen Unterpunkten werden in den Teilnahmebedingungen alle denkbaren Eventualitäten abgehandelt. So heißt es zum Beispiel: „Du musst sicherstellen, dass dein Text keine Rechte Dritter verletzt. Wenn du zum Beispiel die Beschreibung einer Figur in deiner Geschichte an deinen Klassenkameraden anlehnst, musst du dir dafür vorab die schriftliche Zustimmung eventuell auch von seinen Eltern geben lassen.“ Zum Glück sind diese strikten Regelungen ein Produkt unserer Zeit – nicht auszudenken, welche Klassiker der Weltliteratur aus eben diesen Gründen hätten verhindert werden können.

Doch der Mensch ist ja anpassungsfähig: Am Ende reagieren wohl die meisten von uns nach dem bekannten AGB-Schema: „Hiermit bestätige ich, dass ich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen habe und akzeptiere.“ Na klar – Häkchen gesetzt und weggeklickt. Bleibt nur die viele Arbeit für die Organisatoren des Schreibwettbewerbs, die doch eigentlich nur etwas Gutes tun wollten.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 06.04.2020