Häppchen, Spiel und Spaß

Oftersheim.Der Asylkreis lädt alle Bürger sowie Neuzugezogene zu seinem 20. Begegnungscafé „Welcome“ ein. Es findet am Donnerstag, 22. Februar, ab 18.30 Uhr im Josefshaus in der Bismarckstraße statt.

Getränke und internationale Häppchen werden zum Selbstkostenpreis angeboten, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Anschluss an das gemeinsame Essen werden zusammen Gesellschaftsspiele gespielt. Deshalb ist auch jeder Interessierte eingeladen, seine Lieblingsspiele mitzubringen. Diese können dann in kleineren Gruppen gemeinsam gespielt werden. zg