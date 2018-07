Anzeige

Oftersheim.Er wurde in Schwetzingen geboren, seit weit mehr als 40 Jahren lebt er in Oftersheim. Gestern feierte Karlheinz Urschel seinen 70. Geburtstag. Seinen Namen verbindet man weit über die Grenzen seiner Heimat hinaus mit Handball. Mit seinem Sachverstand und seinen pädagogischen Fähigkeiten prägte der pensionierte Biologie- und Sportlehrer („Ich habe meine Hobbys zum Beruf gemacht“) unzählige Jugendteams und erste Mannschaften, begleitete so manche große Karriere.

Aktiv spielte Urschel für den TSV 1895 Oftersheim und den TV Schwetzingen 1864 Feld- und Hallenhandball. Sein Weg führte ihn sogar bis in die B-Nationalmannschaft. Später dann wurde er (Spieler-)Trainer in verschiedenen Vereinen und am Hebel-Gymnasium. Als Coach führte er seine Jungs zum Sieg bei „Jugend trainiert für Olympia“. Auch beim Kooperationsmodell Schule – Verein war Urschel während seiner beruflichen Tätigkeit engagiert.

Als Schiedsrichter kennt man den Handballer aus Leidenschaft ebenso wie als Vorstandsmitglied im Handballkreis und als zweiter Vorsitzender beim TV Schwetzingen. Und weil er sich beiden Vereinen verbunden fühlt, erkannte er auch die Notwendigkeit, eine Handball-Gemeinschaft zu formen – und übernahm hier Verantwortung. Noch immer arbeitet er an der Spielplangestaltung und der Hallenplanung mit.