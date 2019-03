Hannelore Patzschke bleibt Vorsitzende

Oftersheim.Zu Beginn ihres Rechenschaftsberichts ging die Awo-Vorsitzende Hannelore Patzschke auf das 100-jährige Bestehen des Wohlfahrtsverbandes ein. Sie erinnerte an einen besonderen Moment in der Geschichte des deutschen Parlaments – zum 100. Mal jährt sich, dass mit der Sozialdemokratin Marie Juchacz erstmals eine Frau im deutschen Reichstag eine Rede hielt. Noch im selben Jahr war Marie Juchacz verantwortlich für die Gründung der Arbeiterwohlfahrt.

Sie sei, so Patzschke, zu einer Zeit politisch hochengagiert gewesen, in der Frauen die Politik gänzlich verboten war. Sie habe stellvertretend für alle Frauen in diesem Land für Gleichberechtigung, Solidarität und Gerechtigkeit gekämpft. Und ihr Kampf sei noch nicht zu Ende. Es gebe noch viel zu leisten in diesem Land, bis Männer und Frauen nicht nur vor dem Gesetz, sondern auch in der Praxis gleichberechtigt sind.

Vortrag zum Thema „Enkeltrick“

Dann folgte der Bericht über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Sie bedankte sich bei ihrer Stellvertreterin und dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit. Monika Mandel legte den Kassenbericht des vergangenen Jahres vor. Gerhard Wenner berichtete von der Kassenprüfung und lobte die Kassiererin für ihre ordnungsgemäße sowie einwandfreie Buchführung. Er schlug der Versammlung die Entlastung der Kassiererin und des gesamten Vorstandes vor, die auch erfolgte.

Schließlich informierte die Vorsitzende über den „Runden Tisch“ der Gemeinde für die Senioren, die geplante Veranstaltung mit der Seniorenbetreuung der Gemeinde am Mittwoch, 22. Mai, im Josefshaus zum Thema „Enkeltrick“ sowie am Samstag, 22. Juni, die Großveranstaltung anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Awo-Kreisverbände Heidelberg, Mannheim, Rhein-Neckar und Neckar-Odenwaldkreis.

Und auch ein Ausflug ist geplant: Am Donnerstag, 30. Mai (Christi Himmelfahrt), soll es mit dem Kuckucksbähnel von Neustadt nach Elmstein gehen. zg

