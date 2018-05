Anzeige

Oftersheim.Es war ein lauer Maiabend – und rund um die Kurpfalzhalle lag sprichwörtlich Musik in der Luft: Aus den geöffneten Fenstern gab es beim großen Gemeinschaftskonzert „Musik verbindet“ des Gesangvereins Germania, des Musikvereins sowie des Heidelberger Akkordeonorchesters ganz unterschiedliche Klänge zu erlauschen. Mal ruhiger, mal schneller, am Ende gar eine wilde Mischung aus den unterschiedlichsten Instrumenten und Stimmen, wie man es nur selten zu hören bekommt. Ein Dreiklang dreier ganz verschiedener Musikergruppen, die dennoch gemeinschaftlich eine außergewöhnliche Harmonie erzeugen konnten.

„Wir kennen uns größtenteils über Freund- und Verwandtschaften zwischen den Vereinen“, erklärte Armin Wolf, Vorsitzender des Gesangvereins, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Seit ein paar Jahren ist die Idee eines gemeinsamen Konzertes deshalb bereits in unseren Köpfen gewesen, aber jetzt haben wir es zum ersten Mal tatsächlich umsetzen können.“

Stehend Beifall gespendet

Und das Ergebnis überzeugte die rund 350 Besucher in der Kurpfalzhalle auf ganzer Linie: Immer begeisterter wurde der Applaus, je weiter der Abend voranschritt, und am Ende bedankten sich die Zuhörer stehend mit Beifall. „Das fühlt sich natürlich für uns Musiker schon richtig gut an, wenn wir merken, dass es unserem Publikum gefällt“, freute sich Wolf über die große Resonanz beim Oftersheimer Publikum. Die insgesamt mehr als 100 Musiker hatten es gleichwohl nicht leicht mit ihrem Maikonzert: Das sommerliche Wetter und der parallel stattfindende Schwetzinger Spargelsamstag waren sicherlich für den einen oder anderen Musikliebhaber reizvolle Alternativen. „Wir hatten befürchtet, dass wir die Halle nicht ganz voll bekommen, der Vorverkauf lief eher schleppend – aber auf unser Publikum können wir uns ganz offensichtlich doch verlassen“, so Armin Wolf begeistert.