„Hatte erwartet, die Zustimmung sei reine Formsache“

Oftersheim.Chance verpasst: „Dass der Oftersheimer Gemeinderat die Beratung über eine von der Grünen-Fraktion eingebrachte Resolution für ein Bekenntnis zu Toleranz, Demokratie, Vielfalt und Solidarität von der Tagesordnung der vergangenen Ratssitzung gestrichen hat, überrascht mich etwas“, erklärt Florian Reck, Landtagskandidat der Partei Die Linke in einer Pressemitteilung.

„Die Corona-Krise zeigt wie kaum eine andere historische Situation in der Bundesrepublik, wie gefährlich die Erosion demokratischer Werte sein kann: Seit Monaten sind Verschwörungsideologien, politische Esoterik und Antisemitismus so präsent in Medien und Gesellschaft wie selten in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Verschwörungsideologische Initiativen wie ,Querdenken’ mobilisieren nicht nur radikale Kräfte in den Metropolen, sondern auch in den kleineren Gemeinden der Kurpfalz. Jeder Distanzierung im sprichwörtlichen Kleingedruckten zum Trotz kommt es im Umfeld dieser Kräfte immer wieder zu menschenverachtenden Anfeindungen und Angriffen“, so der Kandidat.

„Erst wenige Tage ist es außerdem her, dass die Sicherheitsbehörden in Bayern und Baden-Württemberg eine rechtsradikale Organisation ausgehoben haben, die offenbar Material für den bewaffneten Kampf hortete. Rund ein Jahr ist seit dem Anschlag auf die Synagoge in Halle vergangen, rund ein Dreivierteljahr seit dem rassistisch motivierten Serienmord in Hanau, erst wenige Monate seit dem Aufkommen der ,Black Lives Matter’-Bewegung in der Region“, erklärt Florian Reck.

Diskurs verweigert

Während sich die Zerbrechlichkeit des demokratischen Wertekanons offenbare, zeige sich auch ein Wunsch, diese Probleme aufzuarbeiten. Und was mache der Oftersheimer Gemeinderat in dieser Situation? Er verweigere sich dem Diskurs, weil einige Fraktionen ihn für unnötig halten. „Plausibel ist das nicht, vor allem wenn man bedenkt, dass umliegende Gemeinden wie Brühl und Schwetzingen hier schon viel weiter sind“, betont Reck.

„Man mag solche Bekenntnisse als nicht direkt Betroffener ja für reine Symbolpolitik halten, Menschen, die unter Intoleranz und Diskriminierung leiden, stärken sie aber den Rücken, ohne dass es etwas kosten würde. Diese Chance wurde hier leider verpasst, dabei hatte ich tatsächlich erwartet, die Zustimmung zu diesem Papier sei reine Formsache. Den Initiatoren sei an dieser Stelle ausdrücklich gedankt“, schreibt der Landtagskandidat abschließend. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.10.2020