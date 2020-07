Haubenlerchen brüten hinter den Auwiesen

Oftersheim.Wer sich beim Spazierengehen gewundert hat, dass ein Teil eines Getreide- und Maisfelds hinter den Auwiesen abgesperrt wurde, hier ist des Rätsels Lösung: Auf diesem Acker haben sich Haubenlerchen zum Brüten niedergelassen, teilt die Gemeinde mit.

Bis die Jungen flügge sind, haben Ornithologen den Brutbereich mit Hilfe eines Elektrozauns abgeschirmt. Die Haubenlerche gehört zu den aussterbenden Vogelarten und ist streng geschützt. Ihr Dasein hat schon so manches Bauvorhaben verzögert.

Kaum zu überhören

Meist hört man den Vogel eher, als man ihn sieht. Sein Lockruf „trüdritri-eh“ ist kaum zu überhören, was für das etwa 18 Zentimeter große und bis zu 45 Gramm schwere Tier so nicht gilt: Die Haubenlerche ist mit ihrem Federkleid optimal an ihre Umgebung angepasst. Oft fallen einem daher eher die zum Schutz der Brutplätze der Haubenlerche aufgestellten Zäune als der Vogel selbst auf.

Die gesamte Population ist in den vergangenen vier Jahrzehnten um 98 Prozent geschrumpft. In Deutschland gilt der Vogel als hochgradig vom Aussterben bedroht und in Baden-Württemberg sind nur noch wenige Brutgebiete nachzuweisen – eines davon in Hockenheim. Die Haubenlerche ist ein Bodenbrüter. Das Weibchen baut ein gut getarntes Nest am Boden. Zwischen April und Juni werden zweimal je zwei bis fünf Eier gelegt, die 11 bis 14 Tage bebrütet werden. Die Jungen verlassen das Nest neun bis elf Tage nach dem Schlüpfen. Mit seinem Federkleid ist der Vogel gut an seine Umgebung angepasst, er ist unauffällig gefärbt, von gedrungener Gestalt, hat einen kräftigen, gebogenen Schnabel, mittelhohe Füße, große, breite Flügel und eine Federhaube auf dem Kopf. az/zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 03.07.2020