Anzeige

Oftersheim.Die Gemeindebücherei lädt am morgigen Donnerstag zu Vorlesestunden mit Heike Grögeder in der Bücherei ein. Sie liest in zwei Gruppen: Kinder von vier bis fünf Jahren sind von 16 bis 16.45 Uhr eingeladen. Die Älteren von sechs bis acht Jahren sind von 17 bis 17.45 Uhr an der Reihe. Der Eintritt ist frei.

Zum Osterbasteln mit Regina Gabel und Charlotte D’Auria sind Mädchen und Jungen ab fünf Jahren eingeladen. Die erste Gruppe trifft sich von 15.30 bis 16.30 Uhr, die zweite Gruppe von 16.45 bis 17.45 Uhr. Die Teilnahmegebühr beträgt 2,50 Euro.

Anmeldungen für beide Veranstaltungen sind ab sofort in der Bücherei möglich unter der Telefonnummer 06202/59 71 55. zg