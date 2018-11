Heimelige Budenstadt in der Ortsmitte

Oftersheim.Der Weihnachtsmarkt öffnet heute und morgen seine Pforten. Der Heimat- und Kulturkreis lädt am ersten Adventswochenende ins Gemeindemuseum ein. Das Ambiente lockt in die Scheune in der Mannheimer Straße 59 sowie in den nebenan liegenden Innenhof des Museums. Weitere Stände finden die Besucher auf dem Parkplatz hinter der Volksbank.

Der wunderschöne Innenhof, ein Teil des Museums sowie der hinter der Scheune liegende Parkplatz werden sich am ersten Adventswochenende zu einer heimeligen Budenstadt mit weihnachtlichem Ambiente und festlicher Beleuchtung verwandeln. Die Seitenbereiche werden mit Zelten bestückt, auch die vier Garagen werden mit einbezogen. Die Besucher können direkt von der Scheune zu den Ständen auf dem Parkplatz gelangen. Der Zugang ist aber auch über den Kirchgärtenweg möglich.

Kulinarisches Angebot

Die Vereine sorgen für das kulinarische Angebot. Unter anderem beteiligen sich die Jugend der SG Oftersheim, der Gesangverein Germania, der Förderverein der Albert-Schweitzer-Kita, der Mittelalterverein und der Förderkreis Wildgehege. Da dürfte wieder für jeden Geschmack etwas dabei sein. Der Weg durch den Museumsbereich wird flankiert von kunsthandwerklichen Ständen.

Der Arbeitskreis „Volkskunde und Brauchtum“ des Heimat- und Kulturkreises bastelte diese Woche für den Weihnachtsmarkt lustige Schneemänner und Eiskristalle. Im Obergeschoss sind keine Stände untergebracht. Gäste, die sich für Glühwein und Bratwurst, Weihnachtsgebäck und Met sowie weihnachtliche Klänge und Kunsthandwerk begeistern, sind willkommen. zg

