Oftersheim.Der Vorsitzende, Michael Seidling, konnte eine stattliche Anzahl von Mitgliedern zur Mitgliederversammlung der Freien Wählervereinigung begrüßen. In seinem Jahresbericht ging Seidling auf Aktivitäten, Beschlussvorschläge und Beschlussfassungen ein. Seien es Feuerwehrgerätehaus, Flüchtlingsthematik, Anschlussunterbringung oder Verkehrsentwicklung und die innerörtliche Bauentwicklung, viele Themen wurden beraten und auf den Weg gebracht, heißt es in einer Mitteilung der Vereinigung.

Seidling stellte fest, dass die nächsten zwei Jahre nicht nur viele Veränderungen bringen, sondern gerade die Freie Wählervereinigung in besonderem Maße gefordert sei. Es folgte der Bericht des Fraktionssprechers Dr. Tobias Ober, in dem er auf viele Themen aus der Fraktion einging. Nach dem Bericht von Kassenwartin Simone Dietz – ihr wurde eine tadellose Kassenführung von den Kassenprüfern Beate Leibert und Jochen Kühnle bescheinigt – konnten der Vorstand und die Kassiererin entlastet werden.

Der Vorstand Vorsitzender: Michael Seidling, stellvertretende Vorsitzende: Silke Seidemann. Kassenwartin: Simone Dietz, Kassenprüfer: Beate Leibert und Janina Hahn. Schriftführer: Dr. Tobias Ober, Protokollführer: Fritz Mergenthaler. zg

Bei den anschließenden Neuwahlen stellten sich fast alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern wieder zur Verfügung. Die Wahl der Beisitzer wurde ausgesetzt. Nach dem krankheitsbedingten Ausscheiden des langjährigen Pressewartes Heinz-Dieter Schmidt übernahm Hermann Dolezal das Amt. Nach lebhafter Diskussion wurde die geplante Satzungsänderung zurückgestellt. Diese vom Gesetzgeber bei allen Vereinen geforderte Änderung werde zu einem späteren Zeitpunkt in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt. Eine angenehme Aufgabe für Michael Seidling sei die Ehrung verdienter Mitglieder. Denn es sind Freie Wähler, die seit mehreren Jahrzehnten treu zu der Sache und deren Aufgaben stehen, immer bereit sich in den Dienst der Freien Wähler und der Gemeinde zu stellen. Krankheitsbedingt konnten die Geehrten nicht alle anwesend sein. So wird die Ehrung zu Hause durch den Vorstand nachgeholt.