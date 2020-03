Heinz Sowarsch ist schon seit 70 Jahren dabei

Oftersheim.Nach einem Jahr Pause lud die SG Oftersheim nun wieder zur Winterfeier ein. Die Idee dieser Veranstaltung ist eine gesellige Jahresfeier mit Beisammensein und Ehrungen von Jubilaren. „Wir wollen einen neuen Anfang machen“, mit diesen Worten eröffnete der erste Vorsitzende Dominic Moerstedt die Feier und lud die zahlreich erschienenen Gäste ein, den Abend aus vollen Zügen zu genießen.

Im gut gefüllten und feierlich geschmückten Rose-Saal fanden sich aktive Spieler, Trainer, Vertreter des Fördervereins, Ehrengäste und Freunde der SG Oftersheim ein.

Raum für Gespräche

Das Programm war abwechslungsreich und ließ auch Raum für Gespräche und das angestrebte gesellige Miteinander. Auf das Alter der ersten Akteure Rücksicht nehmend, begann das Programm mit der Boygroup der E-Jugend, die ihre umjubelte Choreografie zu fetzigen Bässen präsentierte. Zu Gast waren auch drei Tanzmariechen der „Rohrhöfer Göggel“, die im zweiten Programmpunkt ihre akrobatischen und tänzerischen Fähigkeiten unter Beweis stellten.

Dann ging es über in den wichtigsten Programmteil, der Ehrung der Jubilare. Und hier kamen dann mehrere Jahrhunderte Vereinszugehörigkeit zusammen. Vorsitzender Moerstedt sprach jedem der Anwesenden seine Dankbarkeit und Anerkennung für das langjährige Wirken aus und übergab eine Urkunde, ein kleines Präsent und einen Wimpel.

Im Anschluss zeigte sich eine sportlich gekleidete Auswahl der SGO-Männer in einer schweißtreibenden Tanzeinlage. Als dann eine Zugabe gefordert wurde, kamen die Männer so richtig ins Schwitzen – sehr zur Belustigung des Publikums. Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt der nahezu vollzählig angetretenen SGO-Frauen, die mit ihrer perfekten Choreografie für Toben im Saal sorgten. Auch die Damen mussten in der Zugabe den Tanz wiederholen, die Stimmung war auf dem Siedepunkt.

Gepflegter Gitarrenklang

Die Cover-Band „Sound of Bali“ übernahm die Bühne und erfüllte den Saal mit gepflegtem Gitarrenklang und eigenen Interpretationen bekannter Rock- und Popsongs. Beim Klassiker „Country Roads“ hatten sie als Unterstützung den ganzen Saal als Chor hinter sich, und der Bereich vor der Bühne war bald gut gefüllt mit stehenden, tanzenden, singenden Gästen. Bis weit nach Mitternacht wurde gefeiert. Es war ein perfekter Auftakt in den Monat März, in dem die Wiederaufnahme des Spielbetriebs nach der Winterpause erfolgte.

„Viele helfende Hände haben unsere Winterfeier zu einem besonderen Event gemacht“, freute sich Moerstedt. „Hier wären insbesondere die A- und B-Junioren hervorzuheben. Sie hatten an der Getränke- und Essensausgabe bis zum Schluss alles im Griff.“ wy/zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 04.03.2020