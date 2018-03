Anzeige

Oftersheim.Die Gemeindeverwaltung ermöglicht es Brautpaaren, sich in der historischen Scheune im Gemeindezentrum, Mannheimer Straße 59, trauen zu lassen, heißt es in einer Pressemitteilung. Grundsätzlich führt die Gemeinde die Trauungen weiterhin im Trauzimmer des Rathauses durch. Jedoch kann auf Wunsch und gegen Zusatzgebühr an fünf festgelegten Samstagen im Innenhof des Bauernhofs in der rustikalen Scheune geheiratet werden. Die Samstagstermine für 2018 sind bereits vergeben. Die Termine für das Jahr 2019 können ab sofort gebucht werden: 4. Mai, 8. Juni, 6. Juli, 3. August und 7. September.

In der zusätzlichen Gebühr sind die Vornahme der Trauung außerhalb des Rathauses sowie die Überlassung der Räumlichkeiten und der Bistro-Tische im Anwesen Mannheimer Straße 59 enthalten, heißt es weiter. Dem Brautpaar steht der Innenhof mit der Scheune für eine volle Stunde im Anschluss an die Trauung zur Verfügung. Allerdings könne das Standesamt wegen der begrenzten Termine nicht immer den Wünschen entsprechen. zg