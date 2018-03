Heisel: Sie sind ganz besondere Aktivposten

Anzeige

Oftersheim.„In politisch turbulenten Zeiten, und von denen kann man gerade bei der deutschen Sozialdemokratie ohne jede Übertreibung sprechen, kommt eine etwas weniger politische Veranstaltung nicht ganz ungelegen“, war man sich bei den Oftersheimer Sozialdemokraten offensichtlich einig.

Und so feierte der Ortsverein Oftersheim seine Winterfeier im Bürgersaal, bei kalten äußeren Temperaturen, aber einer warmherzigen Atmosphäre im Inneren. Der Vorsitzende Andreas Heisel begrüßte zahlreiche Gäste und erinnerte an die Situation im Land und die Verantwortung der SPD als älteste demokratische Kraft.

Die Geehrten Rainer Ruhland, Theo Reinhard und Janfried Patzschke wurden für 45 Jahre in der SPD geehrt. Patrick Fassot wurde für 30 Jahre Mitgliedschaft gedankt. Philipp Jörres ist seit 25 Jahren in der Oftersheimer SPD. Seit 20 Jahren ist Michael Burkart dabei. Heidrun Pawletta ist 15 Jahre Parteimitglied. Für zehn Jahre Mitgliedschaft in der SPD wurden Jens Klement, Andreas Leiberich und Mirjam Schäfer geehrt. Fünf Jahre dabei ist Matthias Agirdogan. zg

An diesem Abend sollte es aber um die Ehrung langjähriger Mitglieder gehen, denn in einer Zeit in der Manchem das „eigene dumme Geschwätz“ von Gestern schon nicht mehr zähle, sei langjährige Treue zu einer politischen Partei wie der SPD alles andere als selbstverständlich, hob Heisel hervor. Und so wurden, immer wieder durch die musikalischen Beiträge Charly Weibels untermalt, die treuen Mitglieder vom SPD-Landtagsabgeordneten Daniel Born geehrt.