Helfen statt andere verachten

Oftersheim.Die Familie ist gesund, die Kinder wachsen und gedeihen. Das Haus ist gemütlich eingerichtet, der Garten ist Grund zu großer Freude. Wenn Besuch kommt, wird vielleicht der gute Geschmack der Gastgeber gelobt. Der wohlverdiente Urlaub ist gelungen, die Zeit mit und bei der Familie war sehr schön und vor allem sehr erholsam. Im Beruf gibt es immer wieder Erfolge. Die Kollegen und Mitarbeiter schätzen einen und die Arbeit macht Freude. Man hat es zu einem gewissen Ansehen gebracht. Die Bekannten sagen: Der hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Der hat es zu etwas gebracht. Toll.

Es geht einem nicht immer so gut, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber wenn es so geht, dann darf man sich darüber freuen. Man darf auch ein bisschen stolz sein, finde ich. Schließlich habe ich mich eingesetzt und jetzt trägt meine Arbeit Früchte. Natürlich war auch Glück dabei. Und wer an Gott glaubt, wird auch sagen: Gott hat mir beigestanden. Dafür bin ich dankbar.

Es gibt auch andere Zeiten

Aber natürlich: Es gibt auch andere Zeiten. Zeiten, in denen man nicht so zufrieden sein kann. Eigentlich wollte ich es aus eigener Kraft schaffen. Aber dann habe ich einen Fehler gemacht. Oder ein anderer: Der hat fahrlässig andere geschädigt. Vielleicht jemanden übers Ohr gehauen. Und das ist womöglich sogar öffentlich bekannt geworden. Jetzt schauen ihn alle verächtlich an. Oder sie gehen auf die andere Straßenseite, wenn sie in seine Nähe kommen. Mit so einem will keiner etwas zu tun haben. Dann kann man sich nur noch verstecken und hoffen, dass einen keiner sieht. Fürchterlich ist das.

Gestern haben wir uns im Gottesdienst mit einem Abschnitt aus der Bibel beschäftigt, in dem Jesus von solchen Leuten erzählt hat (Lukas 18, 9-14). Von einem Hochangesehenen und von einem anderen auch, auf den alle ein bisschen mitleidig herabsehen. Der vielleicht von sich selber sagt: „Ich habe mich selber da reingeritten. Vergib mir, Gott!“ Und dann macht Jesus das Licht an. „Ich sage euch: Dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden; und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden.“ Und der andere, der Wohlanständige? Von dem hat Jesus erzählt: Er meint es ehrlich. Er ist dankbar für sein Leben. Für sein Leben mit Gott. Er nimmt seinen Glauben echt ernst. Jeden Tag versucht er, nach Gottes Gebot zu leben, es streng zu halten. Und zehn Prozent seines Einkommens spendet er – für den Tempel und für die Armen. Jedenfalls: Er tut eine Menge Gutes.

Aber: Er schaut auf den anderen herab. Er denkt sich: „Wie kann man so verlottern? Warum hat der sich so gehen lassen? Konnte er nicht besser aufpassen? Gott sei Dank bin ich nicht so.“ Mit solchen Leuten ist es so, hat Jesus gesagt: Wer sich für besser hält, wer auf die anderen herabschaut – der schaut auf Gottes Geschöpfe herab. Er verachtet sie. Der steht nicht im Licht der Rechtfertigung. Besser wäre es ja, ihnen auf die Beine zu helfen. Für mich ist diese Geschichte eine Warnung und eine Ermutigung zugleich. Wenn es dir gut geht, glaube nicht, dass du besser bist als andere. Sondern hilf denen auf die Beine, die abgestürzt sind.

Bilder aus Beirut bewegen

In den vergangenen Wochen haben mich viele Bilder bewegt und erschüttert – Bilder aus Beirut, aus Belarus, aber auch aus der unmittelbaren Umgebung. In solchen Notlagen brauchen die Menschen unbedingt Hilfe. Viele helfen einander, und viele sind auch auf Unterstützung angewiesen. Wenn Sie helfen möchten, finden Sie eine gute Möglichkeit zum Beispiel über das Gustav-Adolf-Werk oder über die Evangelische Mission in Solidarität (EMS): www.gustav-adolf-werk.de/spendenaufruf. html

Und so wünsche ich Ihnen eine gute und lichtvolle Woche. Lassen Sie es sich gut gehen und bleiben Sie behütet, wo immer Sie in diesen Ferienwochen auch sind. Meine Kollegin Sibylle Rolf genießt ihren Urlaub, Vikarin Sophia Leppert ist in der vergangenen Wochenmitte wieder wohlbehalten zurückgekommen – von beiden darf ich herzlich grüßen. Und auch ich verbleibe mit herzlichen Grüßen.

