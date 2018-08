Helfer sind fertig – Gäste können kommen

Oftersheim.Die Vorbereitungen für das Fest der Siedlergemeinschaft laufen auf Hochtouren. Im Lauf der Woche haben rund 25 Helfer das große Zelt und Biertischgarnituren aufgestellt und damit die Voraussetzungen für die Bewirtung der Gäste geschaffen.

Auf die zuverlässige Truppe und die Mitglieder, die nicht auf die Uhr schauen und immer fest mit anpacken, ist die Gemeinschaft stolz. Wie es aussieht, muss das Zelt ja nicht vor dem Regen schützen, die Veranstaltung wird vermutlich vom schönen Wetter begünstigt sein. Aber unter dem Zelt werden ja auch die Speisen zubereitet.

Am heutigen Samstag und morgigen Sonntag laden die Siedler zu ein paar schönen Stunden zum Verweilen ein. Gefeiert wird auf dem vereinseigenen Gelände in der Hardtwaldsiedlung am Kuhbrunnenweg. Beginn der Veranstaltung ist heute um 16 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr.

Im großen Zelt wird am Samstagabend Musik von einem DJ versprochen sowie Fassbier, Wein und verschiedene Schorlen angeboten. Zum Essen gibt es Schnitzel und Bratwürste von der Metzgerei Gieße sowie Pommes, Wurstsalat und Brötchen. Obendrein gibt es Fisch- und Lachsbrötchen sowie Kaffee und eine große Kuchenauswahl. Im hinterem Teil des Festgeländes, hinter dem Bierausschank, wartet ab 20 Uhr eine Bar.

Am Sonntag spielt der Musikverein ab 10.30 Uhr und es gibt Weißwürste mit Brezeln. Abschließend heißt es in der Pressemitteilung, dass die Siedlergemeinschaft stolz darauf sei, das Fest mit dem familiären Charme im Sinne der Vorgänger fortzuführen. az

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 18.08.2018