Helga Schäufele ist Ehrenmitglied bei der Germania

Oftersheim.Zur Winterfeier im Josefshaus begrüßte der Vorsitzende Armin Wolf die Mitglieder des Gesangvereins Germania sowie Freunde und Gönner. Das Josefshaus bot einmal mehr das entsprechende Ambiente für Ehrungen langjähriger Mitglieder des Vereins, Tanzmusik und die attraktive, gut bestückte Tombola. Dieses Mal wurden die Germanen bei der Bewirtung der Gäste von den Mitgliedern des Landfrauenvereins unterstützt, angeführt von deren Vorsitzenden Irene Gieser. Der gemischte Chor eröffnete unter Leitung von Vizechorleiter Will Egler den gelungenen Abend mit den Liedern „Hab Sonne im Herzen“ und „Amazing Grace“.

Anschließend standen die Ehrungen für engagierte Vereinsarbeit, unterstützende Tätigkeiten und langjährige Vereinstreue an, gefolgt von den Melodien „ Die Rose“ und „Die irischen Segenswünsche“, dargeboten vom gemischten Chor.

In seiner Ansprache erläuterte Armin Wolf die Situation im Gesangverein Germania, der noch auf der Suche nach einem Dirigenten ist und hofft, Ende Februar fündig geworden zu sein. „Es muss halt für beide Chorgruppen passen“, meinte der Vorsitzende. Mit einem neuen Dirigenten will man sich in den Chören neu präsentieren, aber auch Traditionen weiter pflegen.

Schließlich hab der Chef des Gesangvereins noch die nächsten Termine des Vereins bekannt: Der Germania-Fasching findet am Samstag, 2. März, im Rose-Saal, statt. Die Fünftagesfahrt – von Montag bis Freitag, 15. bis 19. April – geht nach Bad Peterstal im Schwarzwald. Wer Lust hat, kann sich der Germania bei diesem Ausflug gerne anschließen. Im Anschluss ging’s an die Verteilung der Gewinne der Tombola, ehe Alleinunterhalter „Pino“ den Gästen Gelegenheit gab zu tanzen. zg

