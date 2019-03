Hier gibt es nur Gewinner

Oftersheim.„Verkleiden macht an Fasnacht am meisten Spaß“, fand die neunjährige Friederike, die gemeinsam mit ihrer kleinen Schwester Carlotta ein mit Federn geschmücktes, blau schimmerndes Pfauen-Paar darstellte. Ein besonderer Anreiz, sich aufwendig und selbst genäht und gebastelt zu verkleiden, ist natürlich eine Kostümprämierung – diese fand in diesem Jahr in dem beliebten Jugendzentrum (JUZ) im

...