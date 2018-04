Anzeige

Eine weitere Sonderausstellung beschäftigt sich mit Hirschfängern aus vier Jahrhunderten und schließlich führt der Schwetzinger Martin Keßler in die Kunst des Drechselns und des Instrumentenbaus ein.

Auf seine jüngsten Besucher richtet der Verein, der seit vielen Wochen mit den Vorbereitungen zu dieser Großveranstaltung beschäftigt ist, stets seine besondere Aufmerksamkeit. Neben verschiedenen Überraschungen gibt es ein Kinderquiz, bei dem interessante Preise für die ganze Familie locken. Und wer aufmerksam die Exponate und Vorführungen am Museumstag verfolgt, hat ganz bestimmt keine Schwierigkeiten beim Lösen der Fragen.

Spinnen und weben

Selbstverständlich wird am Tag der Arbeit auch in den Schauwerkstätten gearbeitet und so zeigen Schuh- und Zigarrenmacher ebenso ihr Handwerk wie auch der Schreiner. Spinnen und Weben, früher in den „Spinnstuben“ vieler Häuser in der Hardtgemeinde ausgeübt, werden ebenfalls hautnah demonstriert.

In anschaulich-künstlerischer Weise führt auch ein Steinmetzmeister im Museumshof sein schon vielfach bestauntes Werk fort: Er arbeitet an einer Kopie in Originalgröße des an der Christuskirche aufgestellten spätbarocken Grabdenkmals des Schultheißen Johannes Worff von 1780.

Es wird also allerhand Abwechslung geboten innerhalb und im Außenbereich der Museumsräumlichkeiten. Und weil so viel Kultur hungrig macht, sorgt der Heimat- und Kulturkreis auch für die Bewirtung seiner Besucher. Dazu gehört neben einer Tasse Kaffee ein reichhaltiges Kuchenbüffet. Daher bittet der Verein seine Mitglieder um entsprechende „süße“ Spenden. az/hps

Info: Weitere Bilder gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 13.04.2018

Zum Thema Oftersheim: Museumstag