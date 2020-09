Hier wachsen Maracuja und Granatapfel

Oftersheim.Saftig und rot leuchtet der Granatapfel im Garten von Thorsten Röder in Oftersheim. Eigentlich sind Granatapfelbäume eher in West- und Mittelasien zu finden, doch auch hier im Oberrheingraben wachsen sie mittlerweile in so manchem Garten. Generell kommen exotische Früchte in unseren Breitengraden immer mehr in den Trend. Thorsten Röder erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung, wie der Anbau von Exoten problemlos gelingt, was man dabei beachten sollte und welche Sorten sich besonders eignen.

„Im Winter besteht für exotisches Obst die Gefahr zu erfrieren“, erklärt Röder. Unsere heimischen Pflanzen sind an unser Klima angepasst und verlieren im Herbst ihre Blätter, da der Boden gefriert und die Pflanze kein Wasser bekommt. Bei Exoten sei das anders – sie verlieren ihre Blätter oft nicht. Die Folge: Die Blätter vertrocknen. Außerdem bergen auch warme Tage im Frühjahr eine Bedrohung. Denn die Pflanzen treiben dann oft bereits zu früh aus. Wenn es noch einmal kalt wird, erfrieren so die Triebe.

„Eine Möglichkeit ist, exotische Pflanzen in einen Kübel zu pflanzen. Im Winter sind sie dadurch allerdings frostempfindlicher, da die Kälte von allen Seiten an das Gewächs dringen kann“, meint Röder. Über die kalten Monate müsse der Kübel daher nach drinnen an einen kühlen und hellen Platz gestellt werden. Den zu finden sei oft gar nicht so leicht, denn die Temperatur müsse konstant und relativ kühl sein. Deshalb konzentriere sich der Gartenexperte auf exotisches Obst, das direkt in die Erde gepflanzt werden kann. Besonders Zitrusfrüchte sind oft schwer über den Winter zu bringen. Nicht aber die dreiblättrige Zitrone, die bis zu einer Temperatur von -22 Grad Celsius frostfest ist. „Diese Zitronenart bildet kleine weiße, duftende Blüten und auch die Früchte versprühen einen angenehmen Zitronenduft“, erzählt Röder. Nach rund zwei bis drei Jahren wachsen die ersten Früchte am Zitronenstrauch, den man nach Lust und Laune in Form schneiden kann. Die Nachteile: Der Busch bildet stachelige Dornen, die man nicht abknipsen darf, und die Früchte sind eher etwas für Genießer der bitteren, englischen Marmeladenkultur als für Naschkatzen. Roh sind die Früchte nämlich leider ungenießbar. Düngen sollte man die dreiblättrige Zitrone mit einem Spezialdünger für Zitrusfrüchte. Diese Art ist außerdem die Veredelungsgrundlage für alle anderen Zitronen.

„Grundsätzlich sollte man exotisches Obst an einen sehr sonnigen und geschützten Standort – am besten im Schutz einer Mauer – pflanzen“, nennt Röder einen weiteren Faktor, der zum Gelingen beiträgt. Wer mit der dreiblättrigen Zitrone nichts anfangen kann, sollte sich die Yuzu-Zitrone mal genauer ansehen. Die Zitrusfrucht kommt ursprünglich aus Japan und ist in der Trendküche aktuell en vogue. Starköche wie Jamie Oliver verwenden den Vitamin-C-Booster in ihren Rezepten. Bis zu einer Temperatur von -12 Grad Celsius ist die Frucht frostfest.

Aaskäfer bestäuben die Pflanze

Etwas außergewöhnlicher ist die Indianerbanane, die mit Ausnahme ihres Namens nichts mit einer herkömmlichen Banane aus dem Supermarkt zu tun hat. Im Herbst verliert die Pflanze ihre Blätter, die Früchte sind weich. Der Geschmack der ovalen Leckerei ist mit einer Mango vergleichbar. Ab Mai treibt der Baum aus und bildet braune Blüten, die streng riechen. „Dort, wo die Indianerbanane herkommt, wird sie von Aaskäfern bestäubt. Da wir diese Tiere hier nicht haben, muss der Gärtner mit dem Pinsel ein wenig nachhelfen“, meint der Experte. Beim Kauf sollte darauf geachtet werden, dass die Pflanze veredelt ist. „Eine Indianerbanane aus Samen zu ziehen dauert einerseits sehr lange und andererseits gibt es da keine Garantie, dass die Früchte gut schmecken“, betont Röder. Der Baum wachse generell relativ langsam und sei daher auch für kleine Gärten gut geeignet. Wer die Früchte vorab probieren möchte, kann zurzeit bei einigen lokalen Obstbauern zum Beispiel in Edingen vorbeischauen.

Nun aber zurück zum Granatapfel: Wer einen solchen Baum in seinen Garten pflanzen möchte, sollte sich unbedingt eine winterfeste Sorte suchen – Thorsten Röder beispielsweise hat in seinem Garten die Sorte „Favorit“. Im Herbst verliert der Baum seine Blätter. Auch die Granatapfelpflanze ist für kleine Flächen geeignet. Wer sich nicht nur an Früchten, sondern auch an Blüten erfreut, findet vielleicht an Marajuca-Pflanzen Gefallen. Die uns bekannten Maracuja-Früchte sind die Früchte von essbaren Passionsblumen, deren Blüten in einem schicken lila strahlen. Die Pflanze rankt sich nach oben und braucht daher eine Rankhilfe.

„Im Winter friert die Pflanze komplett ab und treibt dann erst im Mai wieder aus“, erklärt Röder, dass man hier ein wenig Geduld braucht. Und nicht aus jeder Blüte werde auch eine Frucht. „Der Nachteil ist, dass die Pflanze wuchert“, fügt er hinzu. Allgemein sei die Maracuja-Pflanze aber sehr pflegeleicht und robust. Was man bei allen Exoten beachten sollte, ist zusätzlicher Schutz im Winter: Sobald der Nachtfrost komme, so in etwa Ende Dezember, könne man die Exoten mit einem Vlies umwickeln. Wenn es im Frühjahr wärmer werde – rund um den Monat Februar – entferne man dann den Schutz. „Glück gehört immer mit dazu“, ermutigt der Hobbygärtner, sich auszuprobieren. Gerade der hiesige Oberrheingraben sei optimal, um sich mit exotischen Früchten im heimischen Garten ein wenig auszutoben und zu experimentieren, denn „im Prinzip sind es Pflanzen wie jede andere.“

Info: Weitere Bilder gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 17.09.2020