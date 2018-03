Anzeige

Was der Vertrag vor Ort bedeutet

Die Diskussion habe daher nicht darauf abgezielt, an dem Abend eine Abstimmung herbeizuführen, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Anwesenden wollten auch viel lieber darüber reden, was der Koalitionsvertrag vor Ort bedeutet. Sie seien sich einig gewesen, auf welchen Feldern die SPD künftig entschieden Einfluss nehmen solle: Kinderarmut, Chancenlosigkeit im Arbeitsleben, Pflege und Altenpflege, Förderung des ländlichen Raums, soziale Verpflichtung der Reichen, für Familien bezahlbare Mieten, das Überleben der Läden und des Gewerbes in den Gemeinden.

„Nur wenn wir in Oftersheim zuhören und die Sorgen vor Ort mit Nachdruck an unsere Parlamentarier in Stuttgart und Berlin weitergeben, wird das etwas mit der Wiederbelebung der Sozialdemokratie“, fasste ein Wortbeitrag die Stimmung zusammen. Dass die Partei dabei nicht ruhig ist und bloß die Vorgaben aus der Parteispitze abnickt, könne dazu nur beitragen.

Weiter kontrovers mitdiskutieren

Mit der Ankündigung, dass die Mitglieder weiter kontrovers mitreden wollen, wolle der Ortsverein das Signal an die SPD-Spitze senden, dass sie das Ohr an der Basis haben solle, sagte Andreas Heisel: „Wir sind schon in der inhaltlichen Diskussion zur Erneuerung der Partei. Auf diesem Weg kann die Parteispitze nicht mehr umkehren.“

Der Abend diente auch den Rechenschaftsberichten von Andreas Heisel für den Vorstand, Jens Rüttinger für die Gemeinderatsfraktion, Janfried Patzschke aus der Kreisratsfraktion und Werner Kerschgens für die Arbeitsgruppe Öko-Talk-lokal. Alle wurden einstimmig entlastet.

Die Finanzlage des Ortsvereins habe Kassenwart Hartmut Michel als grundsolide bezeichnet, teilt der SPD-Ortsverein mit, und seine Kassenführung sei von den Kassenprüfern als korrekt bestätigt worden. Auch Hartmut Michel wurde einstimmig entlastet. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 06.03.2018