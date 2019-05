Hier wird künftig richtig „gematscht“

Oftersheim.Es ist ein tolles Geschenk, das Eva Mähringer, Leiterin des Kindergartens St. Kilian, in Empfang nehmen konnte. Stellvertretend für die Firma Geier Metall- und Stahlhandel mit Sitz in Rheinau überreichte Benedikt Geier ihr und den 100 Kindern eine Spende über 500 Euro. Wohin das Geld fließen soll, dafür hat Mähringer konkrete Pläne. „Im vergangenen Sommer, als es über Wochen sehr heiß war, wurde uns bewusst, dass eine Matschmöglichkeit fehlt. Daher würden wir die Spende gern für ein Matschbecken oder Ähnliches verwenden.“

Im Teamzimmer des katholischen Kindergartens Sankt Kilian hängt ein sogenannter Wunschzettel, auf dem die Erzieher Ideen für Neuanschaffungen sammeln. „Mit der Spende der Firma Geier kann nun ein Wunsch der Kinder auf alle Fälle erfüllt werden“, sagt Mähringer. Für Benedikt Geier und das Familienunternehmen, das sich auf den Verkauf von Metallen, Edelstahl und Kunststoffen konzentriert, ist es die erste Spende überhaupt. „Wir möchten uns sozial in der Region engagieren und mittels Spenden einen Beitrag für die Menschen hier vor Ort leisten“, erklärt Benedikt Geier. Dass die erste Wahl dabei auf den Kindergarten Sankt Kilian fiel, lag für den Unternehmer auf der Hand, schließlich lebt er in Oftersheim und seine Tochter besucht eben diesen Kindergarten.

„Wir möchten auch künftig kleinere Beträge an soziale Einrichtungen spenden“, sagt Benedikt Geier, der damit das eigene Unternehmen in der Region ein Stück bekannter machen will. Die Historie von Geier Metalle reicht bis ins Jahr 1979 zurück. 1980 wurde in Mannheim-Rheinau ein Lager angemietet, 1990 dann der eigene Neubau in Mannheim-Rheinau mit einer Lagerhalle von 2500 Quadratmetern und einer Bürofläche von etwa 300 Quadratmetern bezogen. 1998 erwarb Geier Metalle am Firmensitz ein weiteres Gelände von rund 3000 Quadratmetern. Dort wurde eine neue Lagerhalle mit zwei Kranbahnen für Stangenmaterial errichtet. 2004 scheidet der geschäftsführende Gesellschafter Hubert Geier aus Altersgründen aus und Wolfgang und Thomas Geier werden neue geschäftsführende Gesellschafter. Zum 1. März 2013 wird Sascha Geier und Benedikt Geier die Prokura erteilt. Heute verfügt die Firma über ein mehr als 4500 Quadratmeter großes Lager, auf dem sie ein breites Sortiment an NE-Metallen, Edelstahl und Kunststoffen für ihre Kunden bereithält.

Kinderwünsche erfüllen

Spenden solcher Art seien für den Kindergarten sehr wichtig, betont Mähringer. „Qualitativ hochwertige Spielgeräte und -materialien sind sehr teuer, diese überschreiten unser Budget meist maßlos. Über Spenden können Dinge finanziert werden, die man sich sonst nicht leisten kann, aber die dennoch so beliebt bei den Kindern sind.“ cat

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 29.05.2019