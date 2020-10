Hilfsaktion wird wieder aufgenommen

Oftersheim.Die Lage rund um das Coronavirus wird immer angespannter. Nach einem relativ entspannten Sommer mit niedrigen Fallzahlen überlegen sich gerade Menschen aus den Risikogruppen, wie viel Kontakt mit der Außenwelt sein muss. Der Turn- und Sportverein (TSV) reagiert darauf und nimmt sein Hilfsangebot aus dem Frühjahr wieder auf.

Dieses war unter dem Titel „TSV hilft“ am 13. März gestartet. Mit dabei waren auch der TV Schwetzingen und die HG Oftersheim/Schwetzingen, die das Angebot auch in die Nachbarkommune Schwetzingen getragen haben. Bis zum 1. Juli waren so rund 750 Stunden ehrenamtliche Arbeit zusammengekommen, wie Stefan Lauff, stellvertretender Vorsitzender des TSV, in einer kleinen Bilanz mitteilt.

Zum November geht es los

Dieses Dreiergespann an Vereinen ist auch diesmal wieder am Start. Losgehen soll es mit Beginn des Novembers. Oftersheimer und Schwetzinger Bürger, die aufgrund ihres Alters oder ihres Gesundheitszustandes besonders gefährdet sind, erhalten somit kostenlose Unterstützung.

Betroffene können sich telefonisch in der Geschäftsstelle melden und mitteilen, bei was sie Unterstützung brauchen. Dazu zählt:

Erledigung von Einkäufen

Abholung von Medikamenten

Behördliche Botengänge

Postsendungen abholen/abgeben

Im Frühjahr war die Bezahlung per Lastschriftverfahren geregelt worden, um Kontakt mit Bargeld zu vermeiden. Einkäufe sollen außerdem von den Helfern vor die Tür gestellt werden, um auch hier möglichst kontaktfrei vorgehen zu können.

Eine Änderung zum Frühjahr gibt es: Einkäufe sollen bis 20 Uhr erledigt werden anstatt bis 18 Uhr. „Denn gerade die berufstätigen Helfer hatten Mühe, diese Zeiten einzuhalten. Wir möchten ihnen dieses Mal etwas mehr Zeit einräumen“, erklärt Stefan Lauff. Der Ablauf wird so sein, dass sich Betroffene bei der Geschäftsstelle melden. Helfer notieren sich dann Name, Adresse, Telefonnummer und das Anliegen, also beispielsweise eine Einkaufsliste. Neben der Bestellung müssen die Kunden angeben, ob sie sich in Quarantäne befinden, infiziert sind oder Symptome einer Erkältung beziehungsweise Grippe aufweisen. Dies alles dient dem Schutz der Helfer. Rund 35 Helfer haben im Frühjahr mitgemacht.

Noch gesucht

Momentan sucht Stefan Lauff noch Helfer. Wer mitmachen möchte, kann sich bei ihm melden unter Telefon 0176/60 39 59 69 oder per E-Mail an stefan.lauff@tsv-oftersheim.de. Die Hilfsaktion soll zunächst unbefristet laufen - so lange sie eben nötig ist in dieser schwierigen Pandemielage.

Betroffene können sich ab dem 2. November von Montag bis Samstag von 10 bis 12 Uhr unter Telefon 06202/9 38 48 80 melden. Die Helfer versuchen, die Wünsche am selben Tag bis 20 Uhr zu erledigen.

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.10.2020