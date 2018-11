Höfs bleibt Vorsitzender

Oftersheim.Der Vorsitzende Holger Höfs hat bei der Jahreshauptversammlung der FDP/Oftersheimer Liste im Schützenhaus schon einen Ausblick aufs kommende Jahr gegeben, in dessen Mittelpunkt aus Sicht der Partei die Gemeinderats- und Europawahl stehen, teilen die Freien Demokraten mit.

Am Kassenbericht hatten die Prüfer Peter Pristl und Dr. Dieter Wendtland nichts zu beanstanden, so dass die Mitglieder dem Vorstand einstimmig Entlastung erteilten. Das Vermögen des Ortsverbandes beläuft sich auf gut 3000 Euro. Das bedeutet eine geringfügige Steigerung im Vergleich zum Vorjahr.

Nach den Wahlen gab der alte und neue Vorsitzende Holger Höfs noch die anstehenden Termine bekannt: Der FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Christian Lindner, kommt am Dienstag, 4. Dezember, 16 Uhr, in die Rudolf-Wild-Halle nach Eppelheim, er spricht über die Chancen durch Freiheit in Bildung und Wirtschaft. Am Dienstag, 11. Dezember, findet ein Vortrag über die Sicherung der eigenen Rente im Bürgersaal in Oftersheim statt. Von März bis Mai des kommenden Jahres ist ein liberaler Stammtisch im Café Görtz geplant, heißt es abschließend in der Mitteilung. zg

