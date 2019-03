Höfs und Obst bereden Themen

Oftersheim.Gemeinsam mit dem Kandidaten für das Europaparlament, Daniel Obst, hat der Vorsitzende des FDP-Ortsverbandes, Holger Höfs, die Themen für die Europawahl festgelegt. Liberale Grundsätze und Forderungen zur Weiterentwicklung Europas standen dabei im Vordergrund, heißt es in einer Pressemeldung.

Höfs stellte klar, dass der Ortsverband voll hinter dem Wahlprogramm „der einzigen liberalen Partei Deutschland“, wie es in der Mitteilung heißt, steht. Er sagte Obst seine volle Unterstützung zu. Im Einzelnen gehen die Freien Demokraten mit folgenden Forderungen und Programmen in die Wahl: „Die Freien Demokraten sind leidenschaftliche Befürworter der Europäischen Idee. Wir sagen ja zur Europäischen Union. Bei dieser Europawahl wollen wir gemeinsam den Reformkräften anderer Mitgliedsländer die Arbeit der EU-Institutionen auf das Große und Wichtige fokussieren.“ Europa solle sich weniger in das alltägliche Leben der Europäer einmischen, keine Politik für das Klein-Klein machen.

Konzentration auf große Projekte

„Wir Liberale wollen, dass sich Europa auf die wichtigen großen Projekte konzentriert. Die FDP möchte eine europäische Asylagentur, eine deutlich stärkere echte europäische Grenzpolizei, eine gemeinsame EU-Armee als Vision und ein Euro-FBI zur Bekämpfung der Kriminalität. Wir wollen keine Vergemeinschaftung von einzelstaatlichen Schulden und keine EU-Steuern. Die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei sollen beendet werden. Die EU-Umweltpolitik soll einen neuen Schub erhalten, indem wir das Modell des EU-Emissionshandels stärken. Wir Freien Demokraten wollen Europas Chancen nutzen.“

Höfs betonte die Wichtigkeit Europas. Entscheidungen beeinflussten in immer stärkeren Maßen auch Entscheidungen in den Kommunen. Daher sei es wichtig, ein funktionierendes Europäisches Parlament zu wählen und diesem vermehrt Kompetenzen zu übertragen, heißt es abschließend in der Mitteilung. zg

