Höhere Kosten unvermeidlich

Man kann es nicht allen recht machen – aber irgendetwas muss man machen. Diese Erkenntnis konnten die Verantwortlichen von Gemeinde und Theodor-Heuss-Schule beim Infoabend zum geplanten Ganztagsbetrieb mit nach Hause nehmen. Einerseits gibt es lautstarke Befürworter möglichst langer öffentlicher Betreuungszeiten. Sowohl der pädagogische Zeitgeist als auch berufliche Wünsche und Notwendigkeiten sorgen seit Jahren für einen in unserem Land bislang beispiellosen Anstieg an Krippen, Horten und Ganztagsschulen. Die Forderung an die Politik: Schafft entsprechende Möglichkeiten, gerne ohne hohe Kosten für den Einzelnen.

Andererseits scheint der Großteil der Familien weiterhin das klassische Modell zu favorisieren: Nur rund ein Drittel der angeschriebenen Eltern in Oftersheim hatte vor zwei Jahren Interesse am Ganztagskonzept. Und bei aller Begeisterung für die Gemeinschaft und sich (immer mal wieder) wandelnde pädagogische Konzepte: Nicht ohne Grund garantiert unser Grundgesetz, dass letztlich die Eltern für die Erziehung ihrer Kinder verantwortlich sind. Es wird also vermutlich immer Familien geben, die keine verpflichtende Langzeitbetreuung wünschen.

Die Gemeinde muss beiden großen Gruppen gerecht werden – aber das hat logische Folgen. Wo früher einfach eine Schule gebaut wurde, müssen heute unterschiedliche Konzepte parallel umgesetzt werden. Sobald aber ein System individualisiert wird, erzeugt es höhere Kosten – ob in Form von Geld, Zeit oder Aufwand. Für die Gemeinschaft, aber auch für den einzelnen Bürger. Individuelle Maximalforderungen – also ein Konzept nach persönlicher Weltanschauung in der Nähe und zu persönlich favorisierten Konditionen – können da schlichtweg nicht erfüllt werden. Wenn es also zwei unterschiedliche Konzepte an zwei Schulen im Ort gibt, bedeutet das zwangsläufig, dass einzelne Schüler weitere Wege haben, wenn die Eltern das entfernte Angebot wünschen – das gilt für beide Gruppen.

